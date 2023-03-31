Не поддались панике. Как Беларуси удалось выбрать правильную стратегию борьбы с коронавирусом?

Сегодня уже очевидно, что тот путь, по которому пошла наша страна три года назад, полностью себя оправдал, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. А тогда его называли «особым», потому что он не предполагал карантина и особых запретов. Только два государства в Европе выбрали такой способ борьбы с инфекцией – Беларусь и Швеция.

Александр Абдурахманов, доцент кафедры криминалистики юридического факультета БГУ, многодетный отец:

Путь Беларуси и Швеции был выбран правильно – это путь создания естественного иммунитета. А те страны, которые выбрали политику нулевой терпимости к коронавирусу, сейчас пожинают тяжелые плоды. Создание искусственного иммунитета, не того, который был обусловлен силами организма, взаимодействовал с окружающей средой. Но формирование естественного иммунитета не исключало обязательного использования личных средств гигиены и по возможности удаленной работы и учебы. Была и самоизоляция: для контактов и тех, кто возвращается из неблагополучных по коронавирусу стран. Нарушителям – немалые штрафы. Все эти меры возымели свой эффект, однако переломным этапом в войне с пандемией стала вакцинация. Первая партия «Спутник V» прибыла в Беларусь в канун нового 2021 года.

Инна Карабан, начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Мы достигли более 70 % первичной вакцинации, более 90 % первичного бустера. Конечно, вакцинация от коронавируса не защищает, но она помогает избежать реанимации, тяжелой госпитализации. Поражает и нервную систему. Чем ковид отличался от других вирусов – подробности здесь. К весне российскую вакцину от коронавируса стали разливать и у нас – перебоев с наличием компонентов с тех пор больше не наблюдалось. А со временем расширился и пул доступных препаратов. Сегодня есть векторные и инактивированные вакцины, которые содержат обезвреженный вирус. Помимо взрослого населения, в республике вакцинируют детей от 5 лет и беременных женщин.