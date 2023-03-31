«Где документальные фильмы про госпереворот?» Азарёнок обратился к белорусским киностудиям

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию и темы, затронутые Президентом Беларуси. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой.

Григорий Азаренок, СТВ:

Беларускае тэлебачэнне, усе тры дзяржаўных тэлеканала на протяжении этого времени (с 2020 года) создали под три десятка документальных проектов о событиях 2020 года. Фильмы-портреты, документальные сюжеты и так далее. Вопрос не то что назрел, он перезрел. Национальная киностудия «Беларусьфильм», студия документального кино «Летапіс», дзеячы культуры нашай, дорогие, вы где? Где реконструированный 20 раз «Беларусьфильм» за огромные бабки? Где все эти люди, которые рассказывают: ах, ты гениальный, а ты еще гениальней, а ты аж прям светоч! Где вы все? Ладно, вы скажете – художественное кино, вы не можете снять, не знаю почему, что вам мешает, танцору. А где документальные фильмы про госпереворот? Не хотите? Ручки марать не хотите? Хотите на кинофестивали в европки ездить, чтобы вас там принимали? Как сейчас, мы недавно смотрели, 10 лет ублюдок этот, Сукманов, тут сидел. И 10 лет фестивалем «Лістапад» заведовал. А сейчас экстремистские всякие мерзости совершает и экстремистам интервью раздает про заняпад у нас культуры. Извините, больная тема. Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

Григорий, мы с тобой постоянно говорили, где фильмы про то, как омоновца полюбила змагарка и стала нормальной белорусской женщиной, троих детей родила.