«Где документальные фильмы про госпереворот?» Азарёнок обратился к белорусским киностудиям
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию и темы, затронутые Президентом Беларуси. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой.
Григорий Азаренок, СТВ:
Беларускае тэлебачэнне, усе тры дзяржаўных тэлеканала на протяжении этого времени (с 2020 года) создали под три десятка документальных проектов о событиях 2020 года. Фильмы-портреты, документальные сюжеты и так далее. Вопрос не то что назрел, он перезрел. Национальная киностудия «Беларусьфильм», студия документального кино «Летапіс», дзеячы культуры нашай, дорогие, вы где? Где реконструированный 20 раз «Беларусьфильм» за огромные бабки? Где все эти люди, которые рассказывают: ах, ты гениальный, а ты еще гениальней, а ты аж прям светоч! Где вы все? Ладно, вы скажете – художественное кино, вы не можете снять, не знаю почему, что вам мешает, танцору. А где документальные фильмы про госпереворот? Не хотите? Ручки марать не хотите? Хотите на кинофестивали в европки ездить, чтобы вас там принимали? Как сейчас, мы недавно смотрели, 10 лет ублюдок этот, Сукманов, тут сидел. И 10 лет фестивалем «Лістапад» заведовал. А сейчас экстремистские всякие мерзости совершает и экстремистам интервью раздает про заняпад у нас культуры. Извините, больная тема.
Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Григорий, мы с тобой постоянно говорили, где фильмы про то, как омоновца полюбила змагарка и стала нормальной белорусской женщиной, троих детей родила.
Григорий Азаренок:
Напомню, змагары хоть и говно, но сняли там, у себя, художественный.
Евгений Пустовой:
В чем смысл? Есть же техника, есть павильоны. Мы же были, я был там, в «Беларусьфильме».
Григорий Азаренок:
А вы поинтересуйтесь, за сколько денег эту технику сдают студентам Академии искусств для съемок. Тут много чего можно сказать.
Евгений Пустовой:
«Беларусьфильм» превратился в продакшн. Такой продакшн в смысле продать территорию, технику, за счет казны купленную.
Григорий Азаренок:
Я очень не хочу, чтобы подумали, что мы тут наговариваем. Но задал Президент вопрос.
Евгений Пустовой:
А где фильмы? Слушай, наша работа видна по эфирам. Отработка – 10-20 сюжетов, 30 стримов. Где у них?
Григорий Азаренок:
За год уже свой сняли, за год.
Евгений Пустовой:
Русские люди приезжают. Русское кино снимается в белорусских интерьерах, постоянно здесь, на Коммунистической, много. А белорусы ничего не творят. Что, школы нет? Школа есть. Что, нет режиссеров? Есть же режиссеры. Может, им не дают? Что, актеров нет? Может быть, их задвигают? Вопросы. И главное ведь – почему творчы бомонд предает свою страну?
Григорий Азаренок:
Понимаешь, Евгений, не посмотрят они нас сейчас, не посмотрят. У них пятница, вечер, шампусик – все это вот.
Евгений Пустовой:
Они не посмотрят, но у людей возникнут вопросы. Может, знаешь, шампусик, он, дай бог, чтобы выветрился у них когда-то из головы. Почему, действительно, культурка – она продажная всегда? Я отвечу с православной точки зрения: дьявол действует через работников творческих на целые массы. Создал кино – и все уже. Документальное, художественное – и ты уже плачешь, сопереживаешь террористу, экстремисту, радикалу, Латушко, лохушке и всем и остальным.
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