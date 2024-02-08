Ташкент готовится к официальной встрече президентов Беларуси и Узбекистана

От вопросов мировой повестки до торгово-экономического сотрудничества Беларуси и Узбекистана. Эти темы обсуждают на самом высоком уровне – Александр Лукашенко с официальным визитом в Ташкенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко в Ташкенте! Сотрудничество Беларуси и Узбекистана: главные задачи рабочего визита читайте здесь.

Президент прибыл накануне, и сразу по прилете встретился со своим коллегой Шавкатом Мирзиёевым. Лидеры общались в формате без галстуков на ледовой арене, чуть позже – за ужином. Неформальный характер встречи подчеркивает уровень доверия между главами государств, а это сказывается и на товарообороте. Уже сегодня, 8 февраля, состоятся официальные переговоры в формате один на один, а также в расширенном составе. Предполагается, что основными темами станут углубление взаимодействия во всех сферах, а также промышленная кооперация. Визиту Александра Лукашенко предшествовал II Форум регионов Беларуси и Узбекистана. Сегодня проблем во взаимодействии либо нет, либо они легко решаются.

Леонид Маринич, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Узбекистане:

Это будет подтверждение того, что у нас все здесь получилось. И есть над чем работать дальше, чтобы увеличить наш торговый оборот, увеличить сотрудничество во всех сферах: политике, промышленности, образовании, медицине. Я смело заверяю, что у нас все получилось, все задачи, которые ставили перед собой, выполнены. Беларусь и Узбекистан реализуют инвестпроекты более чем на 1 млрд долларов.