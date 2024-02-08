Акция «Я донор» прошла в Белорусском государственном медицинском колледже

Более 150 студентов Белорусского государственного медицинского колледжа объединила сегодня акция «Я донор». Ее организуют при поддержке профсоюзного комитета учащихся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Будущие медики как никто другой осознают важность пополнения банка крови, а потому регулярно принимают участие в подобных мероприятиях. Присоединились к акции и сотрудники колледжа. Прежде чем сдать биоматериал, доноры проходят обязательную проверку. Специалисты устанавливают группу и резус-фактор крови, а также убеждаются в том, что использовать ее безопасно.

Дмитрий Савостей, председатель первичной профсоюзной организации учащихся Белорусского государственного медицинского колледжа: Три-четыре раза в год мы проводим такую акцию. Записываются наши учащиеся очень активно. На каждую акцию буквально 150-200 человек. К сожалению, не все могут пройти донацию, потому что есть медицинские показатели по весу, гемоглобину. Но, в принципе, каждый раз 100-120 человек участвуют.

Никита Романенко, учащийся Белорусского государственного медицинского колледжа:

Когда я только сюда поступил, стало интересно, что это такое и как устроено. К тому же у меня отец дважды почетный донор, есть за кем следовать по примеру.

Число желающих принять участие в акции постоянно растет. За два года откликнулись почти 900 будущих медиков. За это время удалось собрать около 400 литров крови.