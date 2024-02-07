Беларусь и Узбекистан реализуют инвестпроекты более чем на 1 млрд долларов

В эти дни в Ташкенте проходит Форум регионов Беларуси и Узбекистана. Его участники уже подчеркивают успешность мероприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За последние 5 лет товарооборот между Беларусью и Узбекистаном вырос более чем в три раза, а по итогам 2023 года он превысил 560 миллионов долларов. Однако и это не предел. О чем говорят и документы, подписанные в Ташкенте.

Речь об экспортных контрактах, а также инвестиционных проектах на общую сумму более 1 миллиарда долларов. Их планируют реализовать до 2025 года. Как подчеркнул вице-премьер Леонид Заяц, взаимный интерес Беларуси и Узбекистана высок как никогда. Много совместных планов, в частности открытие предприятий по производству детского питания, сборки пассажирской техники и выпуску дизель-генератора. Узбекистан особенно заинтересован в научном сотрудничестве, а также проектах в сфере здравоохранения.

Леонид Маринич, Чрезвычайный и П олномочный П осол Б еларуси в У збекистане: Мы были одной семьей. Мы всегда это говорим, подтверждаем. И узбекский народ, и правительство, все это понимают. Это остается незыблемой частью нашего прошлого. Но сегодня новый Узбекистан, новая Беларусь. Идет разговор о промышленной кооперации, создании совместных производств, проектов во всех сферах народного хозяйства. Такие мероприятия – это генератор дальнейшего экономического развития наших стран.

I Форум регионов Беларуси и Узбекистана прошел в 2019 году, тогда же был дан старт более углубленному сотрудничеству именно на уровне областей. Ведь отношения между главами государств и правительствами всегда были образцовыми.

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:

Сейчас, общаясь на уровне руководства областей Узбекистана, мы понимаем, что точек соприкосновения достаточно много. Это и туризм, и совместная подготовка специалистов, а такой опыт тоже есть. Есть целая программа, когда студенты узбекские часть срока учатся в Гродненском аграрном университете, а финальную подготовку проходят здесь. Это обмен технологиями в сельском хозяйстве, это машиностроение. Причем мы видим, что здесь выпускается часть продукции и комплектующие, которые необходимы нам и которыми мы можем заменить продукцию из недружественных стран и уйти от проблем с логистикой и платежами. И самое главное, что вектор сотрудничества, заданный президентами, находит четкое понимание на местах как в Республике Беларусь, так и в Узбекистане. Все настроены на углубление конструктивного сотрудничества.

Форум регионов – это возможность найти новые точки соприкосновения, прежде всего в экономике. А представителям госуправления принять оперативные решения, какие меры поддержки со стороны государства требуются и какие барьеры необходимо снять, чтобы сотрудничество вышло на качественно новый уровень.