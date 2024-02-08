Лукашенко – Президенту Узбекистана: «Мы взяли в Центральной Азии вашу страну за основу»

Фундамент любого государства – сильная экономика, которой не страшны никакие потрясения. Об этом 8 февраля заявил Александр Лукашенко во время официальных переговоров со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Узбекистан – давние партнеры. Дипотношениям двух стран уже более 30 лет. Плодотворное сотрудничество подкрепляет и личная дружба лидеров государств. Сегодня один на один они общались без малого два часа. Это почти втрое дольше запланированного времени, что говорит о том, что вопросов, требующих внимания на самом высоком уровне, действительно накопилось немало. Оба Президента уверены: перспективы у Беларуси и Узбекистана многообещающие, что в свою очередь позволит расти и товарообороту. Но партнеры ставят еще более амбициозную цель – 1 миллиард. В сегодняшней повестке переговоров внушительный экономический блок вопросов.