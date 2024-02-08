Лукашенко – Президенту Узбекистана: «Мы взяли в Центральной Азии вашу страну за основу»
Фундамент любого государства – сильная экономика, которой не страшны никакие потрясения. Об этом 8 февраля заявил Александр Лукашенко во время официальных переговоров со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь и Узбекистан – давние партнеры. Дипотношениям двух стран уже более 30 лет. Плодотворное сотрудничество подкрепляет и личная дружба лидеров государств. Сегодня один на один они общались без малого два часа. Это почти втрое дольше запланированного времени, что говорит о том, что вопросов, требующих внимания на самом высоком уровне, действительно накопилось немало. Оба Президента уверены: перспективы у Беларуси и Узбекистана многообещающие, что в свою очередь позволит расти и товарообороту. Но партнеры ставят еще более амбициозную цель – 1 миллиард. В сегодняшней повестке переговоров внушительный экономический блок вопросов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы взяли в Центральной Азии вашу страну за основу. Страну, с которой мы прежде всего должны развивать отношения – почти 40 миллионов человек, очень высокие компетенции. Вы самокритично подходите, но у вас такие компетенции. Вы умеете многое делать, чему нам надо у вас учиться. Те технологии, которые остались у нас от Советского Союза (что-то мы добавили, вы это знаете), мы готовы полностью переносить на территорию Узбекистана. Мы затянули время, вдвоем обсуждая проблемы, говорили о развитии фармацевтики. Мы же можем здесь создавать совместное производство, а он притащит сюда любую субстанцию: у него связи колоссальные связи в мире и уважение. И мы можем здесь производить лекарства и даже отсюда некоторые покупать в Беларусь. Так же можно действовать? Не тормозите эти процессы!
Шавкат Мирзиёев, Президент Узбекистана:
Здесь было правильно сказано. Я хочу еще раз заверить вас, уважаемых наших коллег, мы offtake-контракты, то есть гарантии покупать у ваших предприятий, на сколько лет надо, на столько заключим. По фармацевтике вы должны не сомневаться в этом. Потому что ваше качество нас устраивает. Делайте контракты, я буду за этим сам следить.
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