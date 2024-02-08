Добивал и расстреливал раненых – состоялось судебное заседание в отношении одного из палачей Хатыни

Уроженец Украины участвовал в операциях по истреблению мирного населения БССР, в том числе уничтожении Хатыни. По свидетельствам очевидцев, перед сожжением деревни он добивал раненых жителей, расстреливал тех, кто пытался выбраться из горящего сарая. Катрюк обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 127 (геноцид) Уголовного кодекса Беларуси. Объем материалов уголовного дела – 35 томов.

Алексей Стук, государственный обвинитель – заместитель генерального прокурора Беларуси:

Насчет доказательной базы пока не буду распространяться. По мнению обвинения, она достаточная для принятия законного, обоснованного решения. Каково будет решение суда, это мы увидим по прошествии судебного следствия и судебного процесса. Без международного сотрудничества невозможно расследование таких дел. С Германией есть по определенным направлениям сотрудничество, Словакия прислала нам большой объем документов, которые сейчас исследуются по делам такой категории. К сожалению, наши ближайшие соседи (Польша, Прибалтика) отказали в исполнении наших просьб.

При жизни Катрюку удалось избежать наказания за совершенные злодеяния. Он бежал в Канаду и там жил до своей кончины. Попытки разыскать родственницу карателя пока не увенчались успехом. Отправленные в Канаду запросы остались без ответа. Однако преступления против мира и безопасности человечества не имеют срока давности. И законодательством нашей страны обеспечивается неотвратимость ответственности за геноцид. Соответствующий документ был подписан главой государства минувшим летом. Теперь проведение посмертных процессов в отношении нацистских преступников стало возможным.