«Даже бренд уже есть». Беларусь и Узбекистан договорились о строительстве птицефабрики

Сергей Бартош, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

На сегодня уже проработан проект по строительству птицефабрики по выращиванию бройлера, порядка 70-75 тысяч тонн в год. Уже начало есть реализации этого проекта, приобретен комбикормовый завод, получена земля, где будет произведено строительство. Даже бренд уже есть, будет называться «Жожа», по-нашему – «цыпленок». Следующий проект, который, мы надеемся, все-таки получится реализовать, – строительство молочного комбината по переработке молока. В том числе из местного сырья. Сырье есть, но оно не перерабатывается, а продается просто от населения населению, без всяких молочных комбинатов, без охлаждения. И если получится собрать это молоко, охладить и доставить на молочный комбинат – это следующий проект, который будет работать.