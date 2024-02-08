«Даже бренд уже есть». Беларусь и Узбекистан договорились о строительстве птицефабрики

Фундамент любого государства – сильная экономика, которой не страшны никакие потрясения. Об этом 8 февраля заявил Александр Лукашенко во время официальных переговоров со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко – Президенту Узбекистана: «Мы взяли в Центральной Азии вашу страну за основу». Подробнее.
Итог сегодняшних переговоров – подписание дорожной карты на ближайшие несколько лет. Стороны заинтересованы сотрудничать в разных направлениях – от энергетики до агропромышленного комплекса. О конкретных проектах в сельском хозяйстве журналистам рассказал профильный министр Сергей Бартош.
Сергей Бартош, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
На сегодня уже проработан проект по строительству птицефабрики по выращиванию бройлера, порядка 70-75 тысяч тонн в год. Уже начало есть реализации этого проекта, приобретен комбикормовый завод, получена земля, где будет произведено строительство. Даже бренд уже есть, будет называться «Жожа», по-нашему – «цыпленок». Следующий проект, который, мы надеемся, все-таки получится реализовать, – строительство молочного комбината по переработке молока. В том числе из местного сырья. Сырье есть, но оно не перерабатывается, а продается просто от населения населению, без всяких молочных комбинатов, без охлаждения. И если получится собрать это молоко, охладить и доставить на молочный комбинат – это следующий проект, который будет работать.
В программе этого дня официального визита Александра Лукашенко в Узбекистан запланировано еще несколько мероприятий.
Подробности – в следующих выпусках.