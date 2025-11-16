Рынки сбыта будут в Африке, за них будет идти борьба – Петровский

Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа.

Сегодня играем по-крупному, рассуждаем о целом континенте, где больше не хотят оглядываться на прошлое, а готовы только уверенно идти в будущее. Африка – с кем этой огромной части света сегодня по пути и где здесь наше место под солнцем?