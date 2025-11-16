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Рынки сбыта будут в Африке, за них будет идти борьба – Петровский

16 ноября 2025 19:03
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Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа. 

Сегодня играем по-крупному, рассуждаем о целом континенте, где больше не хотят оглядываться на прошлое, а готовы только уверенно идти в будущее. Африка – с кем этой огромной части света сегодня по пути и где здесь наше место под солнцем?

Рынки сбыта будут в Африке, за них будет идти борьба – Петровский-2

Петр Петровский, политолог:
Демографический потенциал Африки. Очень бурно развивающийся континент. Если Европа по факту вымирает, уже есть определенная стагнация в Юго-Восточной Азии, в той же Корее, Японии, Китайской Народной Республике, то в Африке такого нет. А значит, рабочие рынки, рынки сбыта будут, и за них будет идти борьба.

# Международная политика

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