Государство и религия – как не допустить раскола и сохранить мир? Мнение Евгения Пустового

Новости Беларуси. В отличие от многих государств Беларусь сумела сохранить межконфессиональный мир. У нас никогда не делили людей по вероисповеданию, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Игорь Позняк, СТВ:

Мы этим гордимся и готовы тиражировать этот опыт. Например, во Францию. Александр Лукашенко предложил президенту Макрону помощь в поиске взаимопонимания с мусульманскими верующими. О духовном и светском на неделе говорили на неделе во Дворце Независимости. Как не допустить раскола среди верующих, как сохранить мир и спокойствие в стране – это то, над чем государство и церковь должны работать вместе. И об этом на встрече Александра Лукашенко с митрополитом Вениамином. О разговоре по душам, о вере и надежде и о таком хрупком мире – Евгений Пустовой.

Евгений Пустовой, корреспондент:

Террористы добрались до Шведенплатц. Австрийцы платят за участие в коалиционной бойне против мира ислама, а парижане – за мультикультурализм Пятой республики.

Это демократия XXI века: сначала сносить кресты с христианских святынь Европы в угоду чувств мусульман, а затем оскорблять их же пророка на страницах пасквильно-ядовитой, как и цвет страниц, газеты.

Сергей Лепин, председатель Синодального информационного отдела БПЦ:

Уважение к ближнему и толерантность, так сказать, к странностям ближнего, допустим, скажем это так, должна основываться на любви к ближнему, а не на безразличии к своему. Митрополит Вениамин: будем помнить о том, что церковь – это место встречи людей различных убеждений, политических взглядов

Евгений Пустовой:

В храмах должны заниматься не политикой, в храмах должны заниматься спасением душ. Религиозную ситуацию в Беларуси на неделе обсудили во Дворце Независимости. Беседа Президента с митрополитом Вениамином длилась около трех часов. Какими бы веротерпимыми белорусы ни были, но без доброй воли светских властей выстроить межконфессиональный мир не получилось бы. Медиатор этого диалога – нынешний Президент. В отличие от своих западных коллег, ошибок не допустил, религиозный елей в костер конфессиональных разногласий не подливает. Государство от этого крепче точно не станет.

Сергей Мусиенко, политолог:

По действиям многих руководителей Европы, не только французского, мы видим, что они национальные идеи подменяют идеями транснациональных корпораций, какими-то частными интересами коррупционными. Евгений Пустовой:

В эти процессы не вникают. Понятно: постясь в Telegram, духовное зрение не приобретешь. Зато встречу в интересах государства и церкви прогрессивное духовенство в социальных сетях подвергло критике. У некоторых слишком примитивный подход. Президент – это православный атеист. Фёдор Повный о том, как сохранить мир: «Достаточно уметь говорить друг с другом в культурных рамках»

Евгений Пустовой:

Со стороны Президента – уважительное отношение ко всем религиям, но более внимательное именно к православию. Причина проста – в принципах демократии. В стране под красно-зеленым флагом уютно 25 религиозным конфессиям и направлениям, но именно БПЦ – самая многочисленная. Александр Лукашенко: мы тот межконфессиональный мир, который у нас сложился, никому не отдадим

Евгений Пустовой:

Это обстоятельное общение – еще и знакомство главы государства с белорусским первосвятителем. Митрополитом Минским и Заславским Владыка Вениамин стал в начале сентября. Новость пришла в день празднования Минской иконы Божией Матери. Верующие увидели в этом благословение. Сакральный смысл видит и глава государства: впервые за столетия на минской кафедре коренной белорус. Александр Лукашенко – Митрополиту Вениамину: мы с вами протопали эту жизнь нашей независимости след в след

Евгений Пустовой:

Владыка Вениамин, с одной стороны, кроток, с другой – честен в своих высказываниях. Молитвеннику и аскету придется решать многие вопросы: от сугубо религиозных (обновленческие настроения) до пересекающихся с политикой (автокефальные брожения и потуги в одной из западных епархий примкнуть к заграничной церкви). История повторяется. Некогда из-за желаний шляхетских вольностей продали большую страну, сейчас … Усматриваются все те же библейские мотивы про 30 сребреников. Хотя государство помогает и готово помочь священству. Александр Лукашенко: дефицит священнослужителей за пятилетку надо ликвидировать Евгений Пустовой:

Не келейно, не тайно поднимаются многие острые аспекты. В том числе озабоченность белорусского духовенства задержаниями протестующих. Президент еще раз довел позицию власти. Александр Лукашенко: вся моя жизнь – свидетельство о том, что у нас всегда были разные точки зрения и разные мнения Евгений Пустовой:

В Беларуси люди в сане не стесняются лезть в политику. Вот, например, на этом видео католический священник на митинге диктует волю мэру Бреста.

Он должен сейчас убрать эту охрану! Евгений Пустовой:

А вот его коллеги по цеху в странах Европы более сговорчивы к требованиям властей. Весной из-за коронавируса в преддверии Пепельной среды ксендзы заколачивали двери итальянских костелов, а уже осенью польских пастырей из-за отсутствия маски прямо с месс забирает полиция. В Беларуси таких демократических мер в борьбе с COVID не вводили. Александр Лукашенко: не закрывали храмы и закрывать не будем, потому что любая беда – иди и молись, чтобы Господь помог

Евгений Пустовой:

Чтобы умы белорусов не стали полем битвы между Западом и Востоком, в стране будут укреплять национальное духовное образование.

Евгений Пустовой:

Говорят, дома и стены помогают, особенно когда они намолены. Сейчас Минская духовная академия располагается среди столичной суеты, а окна вообще выходят на веселую Зыбицкую. Конечно, лучше апологетику и богословие постигать, глядя на жизнь монахов в Жировичской обители. Как говорят опытные священники, церкви нужны пастыри. А богословов прекрасно готовит Институт теологии БГУ.

Евгений Пустовой:

Вернется ли Академия под своды Жировичской обители – вопрос открыт. Зачастую проповедники служат не только Богу, но и интересам других государств. В стране одинаково относятся к священноначалию в митрах, куфиях, кипах или ермолках. Главное, из-за своих политических предпочтений не терять голову.

Евгений Пустовой:

Умеет Президент выстраивать диалог и с мусульманским миром. А после помощи ортодоксальным евреям за его здоровье молятся хасиды. Александр Лукашенко: что тебе даст это в стране, что ты начинаешь критиковать мусульман?

Евгений Пустовой:

Церковь приглашают к общенациональному диалогу, чтобы свои идеи батюшки озвучивали не только в ризницах, а открыто, как подобает правовой культуре государства.