Государство и религия – как не допустить раскола и сохранить мир? Мнение Евгения Пустового
Новости Беларуси. В отличие от многих государств Беларусь сумела сохранить межконфессиональный мир. У нас никогда не делили людей по вероисповеданию, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Игорь Позняк, СТВ:
Мы этим гордимся и готовы тиражировать этот опыт. Например, во Францию. Александр Лукашенко предложил президенту Макрону помощь в поиске взаимопонимания с мусульманскими верующими.
О духовном и светском на неделе говорили на неделе во Дворце Независимости. Как не допустить раскола среди верующих, как сохранить мир и спокойствие в стране – это то, над чем государство и церковь должны работать вместе. И об этом на встрече Александра Лукашенко с митрополитом Вениамином.
О разговоре по душам, о вере и надежде и о таком хрупком мире – Евгений Пустовой.
Евгений Пустовой, корреспондент:
Террористы добрались до Шведенплатц. Австрийцы платят за участие в коалиционной бойне против мира ислама, а парижане – за мультикультурализм Пятой республики.
Это демократия XXI века: сначала сносить кресты с христианских святынь Европы в угоду чувств мусульман, а затем оскорблять их же пророка на страницах пасквильно-ядовитой, как и цвет страниц, газеты.
Сергей Лепин, председатель Синодального информационного отдела БПЦ:
Уважение к ближнему и толерантность, так сказать, к странностям ближнего, допустим, скажем это так, должна основываться на любви к ближнему, а не на безразличии к своему.
Митрополит Вениамин: будем помнить о том, что церковь – это место встречи людей различных убеждений, политических взглядов
Евгений Пустовой:
В храмах должны заниматься не политикой, в храмах должны заниматься спасением душ. Религиозную ситуацию в Беларуси на неделе обсудили во Дворце Независимости. Беседа Президента с митрополитом Вениамином длилась около трех часов.
Какими бы веротерпимыми белорусы ни были, но без доброй воли светских властей выстроить межконфессиональный мир не получилось бы. Медиатор этого диалога – нынешний Президент. В отличие от своих западных коллег, ошибок не допустил, религиозный елей в костер конфессиональных разногласий не подливает. Государство от этого крепче точно не станет.
Сергей Мусиенко, политолог:
По действиям многих руководителей Европы, не только французского, мы видим, что они национальные идеи подменяют идеями транснациональных корпораций, какими-то частными интересами коррупционными.
Евгений Пустовой:
В эти процессы не вникают. Понятно: постясь в Telegram, духовное зрение не приобретешь. Зато встречу в интересах государства и церкви прогрессивное духовенство в социальных сетях подвергло критике. У некоторых слишком примитивный подход. Президент – это православный атеист.
Фёдор Повный о том, как сохранить мир: «Достаточно уметь говорить друг с другом в культурных рамках»
Евгений Пустовой:
Со стороны Президента – уважительное отношение ко всем религиям, но более внимательное именно к православию. Причина проста – в принципах демократии. В стране под красно-зеленым флагом уютно 25 религиозным конфессиям и направлениям, но именно БПЦ – самая многочисленная.
Александр Лукашенко: мы тот межконфессиональный мир, который у нас сложился, никому не отдадим
Евгений Пустовой:
Это обстоятельное общение – еще и знакомство главы государства с белорусским первосвятителем. Митрополитом Минским и Заславским Владыка Вениамин стал в начале сентября. Новость пришла в день празднования Минской иконы Божией Матери. Верующие увидели в этом благословение. Сакральный смысл видит и глава государства: впервые за столетия на минской кафедре коренной белорус.
Александр Лукашенко – Митрополиту Вениамину: мы с вами протопали эту жизнь нашей независимости след в след
Евгений Пустовой:
Владыка Вениамин, с одной стороны, кроток, с другой – честен в своих высказываниях. Молитвеннику и аскету придется решать многие вопросы: от сугубо религиозных (обновленческие настроения) до пересекающихся с политикой (автокефальные брожения и потуги в одной из западных епархий примкнуть к заграничной церкви). История повторяется. Некогда из-за желаний шляхетских вольностей продали большую страну, сейчас … Усматриваются все те же библейские мотивы про 30 сребреников. Хотя государство помогает и готово помочь священству.
Александр Лукашенко: дефицит священнослужителей за пятилетку надо ликвидировать
Евгений Пустовой:
Не келейно, не тайно поднимаются многие острые аспекты. В том числе озабоченность белорусского духовенства задержаниями протестующих. Президент еще раз довел позицию власти.
Александр Лукашенко: вся моя жизнь – свидетельство о том, что у нас всегда были разные точки зрения и разные мнения
Евгений Пустовой:
В Беларуси люди в сане не стесняются лезть в политику. Вот, например, на этом видео католический священник на митинге диктует волю мэру Бреста.
Он должен сейчас убрать эту охрану!
Евгений Пустовой:
А вот его коллеги по цеху в странах Европы более сговорчивы к требованиям властей. Весной из-за коронавируса в преддверии Пепельной среды ксендзы заколачивали двери итальянских костелов, а уже осенью польских пастырей из-за отсутствия маски прямо с месс забирает полиция. В Беларуси таких демократических мер в борьбе с COVID не вводили.
Александр Лукашенко: не закрывали храмы и закрывать не будем, потому что любая беда – иди и молись, чтобы Господь помог
Евгений Пустовой:
Чтобы умы белорусов не стали полем битвы между Западом и Востоком, в стране будут укреплять национальное духовное образование.
Евгений Пустовой:
Говорят, дома и стены помогают, особенно когда они намолены. Сейчас Минская духовная академия располагается среди столичной суеты, а окна вообще выходят на веселую Зыбицкую. Конечно, лучше апологетику и богословие постигать, глядя на жизнь монахов в Жировичской обители. Как говорят опытные священники, церкви нужны пастыри. А богословов прекрасно готовит Институт теологии БГУ.
Евгений Пустовой:
Вернется ли Академия под своды Жировичской обители – вопрос открыт. Зачастую проповедники служат не только Богу, но и интересам других государств. В стране одинаково относятся к священноначалию в митрах, куфиях, кипах или ермолках. Главное, из-за своих политических предпочтений не терять голову.
Евгений Пустовой:
Умеет Президент выстраивать диалог и с мусульманским миром. А после помощи ортодоксальным евреям за его здоровье молятся хасиды.
Александр Лукашенко: что тебе даст это в стране, что ты начинаешь критиковать мусульман?
Евгений Пустовой:
Церковь приглашают к общенациональному диалогу, чтобы свои идеи батюшки озвучивали не только в ризницах, а открыто, как подобает правовой культуре государства.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Когда мир вообще обезумел, потерял духовность, как может быть церковь отделена от государства, читай «вне государства» быть? Не может она быть. Это опора государства, это один из основных стержней государства, идеологических, если хотите, стержней. И пока мы не выработали в своей идеологии какую-то целостную национальную идею, сейчас больше всего патриотизм выступает на первое место. Церковь всегда являлась и будет являться духовной основой, если хотите, идеологической, по-современному говоря, основой нашего государства.
Евгений Пустовой:
Главное при этом помнить религиозный принцип: если Бог будет на первом месте, то все остальное – на своих местах.