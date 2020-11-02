Александр Лукашенко: дефицит священнослужителей за пятилетку надо ликвидировать

Новости Беларуси. Митрополита Вениамина ждет большой организаторский труд: воссоздать центр православного образования Беларуси в Жировичах. В месте, где начинался путь его монашеского служения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Жировичи – они созданы по духу для подготовки священнослужителей. Надо изучить вместе с церковью эту проблему и посмотреть. Потому что перенести образование совсем просто, принял решение и перенес. Но там база должна быть соответствующая.

И посмотреть надо, что еще: там многое сделано. Надо посмотреть, что еще нужно сделать для того, чтобы удовлетворить потребности нового притока священнослужителей, которых будем готовить. Это же учебно-лабораторные занятия, поточные аудитории – ну, как и в вузах. Это общежития достойные.

Раньше и семинария, и академия располагались именно здесь. Сейчас государство помогает в восстановлении православной жемчужины.

Александр Лукашенко:

Мы должны помочь. Священнослужитель никогда не был обузой для государства и обременением. Он всегда свою роль сыграет, если он настоящий, и отработает. Поэтому нам надо подумать.

Да, если действительно там маленькая деревенька, какой смысл там держать священнослужителя. Пусть у него будет приход пошире в рамках сельского совета, допустим. Надо посмотреть по этим структурам, и мы тут готовы, Владыка, подключиться, чтобы вы знали. И дефицит священнослужителей за пятилетку надо ликвидировать.