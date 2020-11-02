Александр Лукашенко: вся моя жизнь – свидетельство о том, что у нас всегда были разные точки зрения и разные мнения

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я вообще не могу существовать в пространстве каком-то, где нет иной точки зрения. Я ведь из оппозиции – я считаю, трезвой, разумной оппозиции – пришел к власти. Я не могу, когда – Наталья Ивановна знает, она была главой Администрации – совещание собираем, если нет двух-трех точек зрения, совещание откладываем. Зачем собираться тогда?

Я за разные точки зрения и инакомыслие, но я категорически против, когда нарушается закон. Вот они все, эти протестующие, говорят о том, что мы мирные, мы тут ходим, мы ничего не нарушаем. Как не нарушаете? Вы выходите на незаконные – они уже сейчас даже не мирные – акции. Во-вторых, вы нарушаете общественный порядок. Вы бросаетесь на милицию и прочее, там букет нарушений. Какие же здесь могут быть поблажки, если вы нарушаете закон? А если вы хотите подискутировать и прочее – студенты в вузах собрались, обсудили, продискутировали.