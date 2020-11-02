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Александр Лукашенко: как мы можем принимать священнослужителей из Польши, когда она заняла такую позицию в отношении Беларуси?

02 ноября 2020 17:08
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Новости Беларуси. Президент 2 ноября встретился с митрополитом Вениамином, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это первое такое обстоятельное общение главы государства с недавно назначенным предстоятелем Белорусской православной церкви. Беседа длилась несколько часов, затронули все проблемные моменты.

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Принципиальная позиция власти: белорусскую паству должны окормлять белорусские священнослужители.

Александр Лукашенко: как мы можем принимать священнослужителей из Польши, когда она заняла такую позицию в отношении Беларуси?-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Из-за рубежа, из чуждых нам стран православная церковь не везет священнослужителей, как это происходит в некоторых конфессиях.

Я Папе Римскому (и прежним, и нынешнему) обозначил эту тему. Слушайте, как мы можем принимать сейчас священнослужителей – пусть на меня не обидятся они – из Польши, когда польское государство, чисто католическое, заняло такую позицию в отношении Беларуси? Это ненормально.

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И давным-давно я поставил вопрос перед Папой Римским, еще предшественником нынешнего, что нам надо готовить более интенсивно своих католических священнослужителей.

# Католики Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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