Александр Лукашенко: как мы можем принимать священнослужителей из Польши, когда она заняла такую позицию в отношении Беларуси?

Новости Беларуси. Президент 2 ноября встретился с митрополитом Вениамином, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это первое такое обстоятельное общение главы государства с недавно назначенным предстоятелем Белорусской православной церкви. Беседа длилась несколько часов, затронули все проблемные моменты.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Из-за рубежа, из чуждых нам стран православная церковь не везет священнослужителей, как это происходит в некоторых конфессиях.

Я Папе Римскому (и прежним, и нынешнему) обозначил эту тему. Слушайте, как мы можем принимать сейчас священнослужителей – пусть на меня не обидятся они – из Польши, когда польское государство, чисто католическое, заняло такую позицию в отношении Беларуси? Это ненормально.

Александр Лукашенко: ездить в Польшу и получать консультации, как разрушать нашу страну, никому не будет позволено

И давным-давно я поставил вопрос перед Папой Римским, еще предшественником нынешнего, что нам надо готовить более интенсивно своих католических священнослужителей.