Александр Лукашенко: я встречался со многими его предшественниками, но это лучший Папа Римский

Александр Лукашенко в очередной раз подтвердил заинтересованность Беларуси во взаимодействии со Cвятым Престолом. Главное, чтобы католическая церковь придерживалась конструктивной позиции, которая будет направлена на сохранение мира и взаимопонимания в белорусском обществе.

Анте Йозич, апостольский нунций в Беларуси: Хочу подтвердить еще раз поддержку Святого Престола на укрепление наших отношений. Буду открытым для диалога и решения вопросов, которые еще остаются открытыми, на благо народа этой страны. Не только католической церкви, а всех. Спасибо вам большое.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я думаю, что во время встречи с министром иностранных дел он ответит на все вопросы, которые у нас есть. Я знаю их, просто не время и не место их обсуждать. Если у вас будут ко мне вопросы после этого, пожалуйста, министр мне доложит.

Передайте Папе Римскому мои самые добрые пожелания. Я бесконечно уважаю его. Я встречался со многими его предшественниками, но это лучший Папа Римский.