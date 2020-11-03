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Александр Лукашенко: я встречался со многими его предшественниками, но это лучший Папа Римский

03 ноября 2020 17:45
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Новости Беларуси. Апостольский нунций Анте Йозич говорит на девяти языках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: я встречался со многими его предшественниками, но это лучший Папа Римский-1

Александр Лукашенко в очередной раз подтвердил заинтересованность Беларуси во взаимодействии со Cвятым Престолом. Главное, чтобы католическая церковь придерживалась конструктивной позиции, которая будет направлена на сохранение мира и взаимопонимания в белорусском обществе.

Александр Лукашенко: я встречался со многими его предшественниками, но это лучший Папа Римский-4

Анте Йозич, апостольский нунций в Беларуси:
Хочу подтвердить еще раз поддержку Святого Престола на укрепление наших отношений. Буду открытым для диалога и решения вопросов, которые еще остаются открытыми, на благо народа этой страны. Не только католической церкви, а всех. Спасибо вам большое.

Александр Лукашенко: я встречался со многими его предшественниками, но это лучший Папа Римский-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я думаю, что во время встречи с министром иностранных дел он ответит на все вопросы, которые у нас есть. Я знаю их, просто не время и не место их обсуждать. Если у вас будут ко мне вопросы после этого, пожалуйста, министр мне доложит.

Передайте Папе Римскому мои самые добрые пожелания. Я бесконечно уважаю его. Я встречался со многими его предшественниками, но это лучший Папа Римский.

Александр Лукашенко: я встречался со многими его предшественниками, но это лучший Папа Римский-10

Анте Йозич:
Спасибо.

Александр Лукашенко: я встречался со многими его предшественниками, но это лучший Папа Римский-13

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# Международная политика # Анте Йозич # Александр Лукашенко # Фотофакт

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