Александр Лукашенко: не закрывали храмы и закрывать не будем, потому что любая беда – иди и молись, чтобы Господь помог

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не закрывали никогда храмы и закрывать не будем, потому что любая беда – иди и молись, чтобы Господь помог. Ну, так мы всегда говорили. Что значит «закрыть храмы в беду»? Да мы в войну храмы не закрывали.

Поэтому мы никогда этого делать не будем, это дело каждого человека. Хочет помолиться – пусть пойдет, помолится. Один, вдвоем, семьей – у нас хватает времени и места. У нас море православных храмов, и в любую свободную минуту ты можешь пойти помолиться вообще один. У нас храмы открыты, мы их не закрываем.