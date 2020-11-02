Александр Лукашенко: не закрывали храмы и закрывать не будем, потому что любая беда – иди и молись, чтобы Господь помог

Новости Беларуси. Тема коронавируса разделила многих. Церковь сама должна ответить на ряд богослужебных вопросов. Государство в церковные дела не вмешивается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Тема коронавируса разделила многих. Церковь сама должна ответить на ряд богослужебных вопросов. Государство в церковные дела не вмешивается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Не закрывали никогда храмы и закрывать не будем, потому что любая беда – иди и молись, чтобы Господь помог. Ну, так мы всегда говорили. Что значит «закрыть храмы в беду»? Да мы в войну храмы не закрывали.
Поэтому мы никогда этого делать не будем, это дело каждого человека. Хочет помолиться – пусть пойдет, помолится. Один, вдвоем, семьей – у нас хватает времени и места. У нас море православных храмов, и в любую свободную минуту ты можешь пойти помолиться вообще один. У нас храмы открыты, мы их не закрываем.
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