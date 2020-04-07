Александр Лукашенко: «Боремся за каждого. Мы с вами ценим здоровье каждого больше, чем тот каждый сам своё здоровье»

В мире все боятся чего? Одного – полного паралича. И каждый трясется за свое состояние. Никто не знает, каким будет мир после психоза – это Александр Лукашенко говорил не один раз. Но очевидно, что ничего хорошего впереди не видно. Пойти по пути других – Америки, России – всех тех, кого мы так часто вспоминаем, мы себе позволить не можем.

Александр Лукашенко: «Заболеваемость у нас, к сожалению, пока не снижается. Хотя и нет нарастания лавинообразного»

Помните фразу Президента про американский печатный станок и качающую российскую трубу? Так вот, здесь все понятно без лишних объяснений. Экономистом быть не надо. Но это не значит, что мы «забиваем» на людей и смотрим только на деньги. За жизнь каждого будем бороться.