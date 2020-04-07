Александр Лукашенко: «Боремся за каждого. Мы с вами ценим здоровье каждого больше, чем тот каждый сам своё здоровье»

Новости Беларуси. Во Дворце Независимости 7 апреля Президент заслушал доклад о готовности системы здравоохранения противодействовать угрозам распространения коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Начнем с экономики.
Новости Беларуси. Во Дворце Независимости 7 апреля Президент заслушал доклад о готовности системы здравоохранения противодействовать угрозам распространения коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Начнем с экономики.
В мире все боятся чего? Одного – полного паралича. И каждый трясется за свое состояние. Никто не знает, каким будет мир после психоза – это Александр Лукашенко говорил не один раз. Но очевидно, что ничего хорошего впереди не видно. Пойти по пути других – Америки, России – всех тех, кого мы так часто вспоминаем, мы себе позволить не можем.
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Помните фразу Президента про американский печатный станок и качающую российскую трубу? Так вот, здесь все понятно без лишних объяснений. Экономистом быть не надо. Но это не значит, что мы «забиваем» на людей и смотрим только на деньги. За жизнь каждого будем бороться.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Месяц назад непопулярно я сказал, что мы скоро столкнемся лицом к лицу с проблемами в экономике, которые мы породим сами. Коронавирус плюс еще мы сами, заболев психозом, можем их породить. Сегодня не я уже это говорю, сегодня говорят уже во всем мире. Первым Трамп сказал, правда, об него ноги там вытерли перед президентскими выборами: «Что ты говоришь?» Он так в свойственной манере – я его процитировал – сказал, что «придет время, если не выйдем завтра на работу, то умрет больше людей, чем от коронавируса».
У нас, конечно, так не будет, потому что у нас еще социальная экономика. Это не Соединенные Штаты Америки: есть страховка – лечим, нет страховки – умирай под забором. Поэтому и поэтому столько еще смертей. И эта у меня информация неофициальная от тех людей, которые ехали из Беларуси и там работают врачами. У нас, конечно, этого нет. Мы боремся за каждого. Мы с вами ценим здоровье каждого больше, чем тот каждый сам свое здоровье. И в этом тоже наша проблема.
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