Александр Лукашенко – Митрополиту Вениамину: мы с вами протопали эту жизнь нашей независимости след в след

Новости Беларуси. Митрополит Вениамин за долгие десятилетия первый коренной белорус на Минской кафедре. Родом из Полесья, по светскому образованию – радиофизик. Его фигура устроила все белорусское духовенство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы с вами протопали эту жизнь нашей независимости след в след.

Вениамин, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Вы раньше.

Александр Лукашенко:

Я раньше, но немножко. Вы чуть позже. Биография у меня есть, я удивительное обнаружил: что вся ваша жизнь священнослужителя была связана с нашей независимостью и суверенитетом, с новейшей историей Беларуси. Это тоже для меня очень ценно. Наверное, поэтому вас – наверное, самого молодого человека в православной церкви – так хорошо восприняли в Беларуси.