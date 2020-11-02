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Александр Лукашенко – Митрополиту Вениамину: мы с вами протопали эту жизнь нашей независимости след в след

02 ноября 2020 17:31
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Новости Беларуси. Митрополит Вениамин за долгие десятилетия первый коренной белорус на Минской кафедре. Родом из Полесья, по светскому образованию – радиофизик. Его фигура устроила все белорусское духовенство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко – Митрополиту Вениамину: мы с вами протопали эту жизнь нашей независимости след в след-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Мы с вами протопали эту жизнь нашей независимости след в след.

Вениамин, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Вы раньше.

Александр Лукашенко:
Я раньше, но немножко. Вы чуть позже. Биография у меня есть, я удивительное обнаружил: что вся ваша жизнь священнослужителя была связана с нашей независимостью и суверенитетом, с новейшей историей Беларуси. Это тоже для меня очень ценно. Наверное, поэтому вас – наверное, самого молодого человека в православной церкви – так хорошо восприняли в Беларуси.

Александр Лукашенко – Митрополиту Вениамину: мы с вами протопали эту жизнь нашей независимости след в след-4

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# Православные в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Митрополит Вениамин # Фотофакт

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