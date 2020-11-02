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Митрополит Вениамин: будем помнить о том, что церковь – это место встречи людей различных убеждений, политических взглядов

02 ноября 2020 19:12
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Новости Беларуси. Президент 2 ноября встретился с митрополитом Вениамином, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это первое такое обстоятельное общение главы государства с недавно назначенным предстоятелем Белорусской православной церкви. Беседа длилась несколько часов, затронули все проблемные моменты. Предложения православной паствы и духовенства аккумулируют и вынесут на обсуждение.

Митрополит Вениамин: будем помнить о том, что церковь – это место встречи людей различных убеждений, политических взглядов-1

Вениамин, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Мы касаемся тем, связанных с семьей, сохранения семейных ценностей. Касаемся сферы образования, чтобы образование у нас не сводилось только к получению прекрасного образования, а вместе с тем сочетало в себе и воспитание патриотических чувств, воспитание доброй нравственности в подрастающем поколении.

Митрополит Вениамин: будем помнить о том, что церковь – это место встречи людей различных убеждений, политических взглядов-4

Нынешний Владыка не заигрывает с настроениями общества.

Митрополит Вениамин: будем помнить о том, что церковь – это место встречи людей различных убеждений, политических взглядов-7

Митрополит Вениамин:
Мы должны понимать, когда и как выразить свою позицию, и будем помнить всегда мы, священнослужители, о том, что церковь – это место встречи людей различных убеждений, политических взглядов.

Важно, чтобы в церкви человек всегда себя чувствовал в доме Отца своего небесного. Чтобы какие-то слова, действия священнослужителя не оказывали какого-то разделяющего воздействия на наше общество.

Митрополит Вениамин: будем помнить о том, что церковь – это место встречи людей различных убеждений, политических взглядов-10

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# Православные в Беларуси # общество # Митрополит Вениамин # Александр Лукашенко # Фотофакт

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