Александр Лукашенко высказался о приглашении Папы Римского в Беларусь

Новости Беларуси. Президент 2 ноября встретился с митрополитом Вениамином, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент поднял неоднозначный вопрос: визит в Беларусь понтифика. В Беларуси много католиков, да и сам Патриарх Кирилл уже встречался с Папой Римским.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Очень много, владыка, разговоров по поводу визита Папы Римского, приглашения и так далее. Я хочу, чтобы вы знали мою позицию, и общество должно это услышать.

Папа Римский – руководитель государства и церкви. Поэтому приглашение, если оно последует из Беларуси, должно быть приглашением главы государства и православной церкви, с которой у католиков есть масса проблем. Знаете, я не хочу очутиться между молотом и наковальней и создать какие-то неудобства. И когда мы с Папой Римским, с этим, разговаривали, он это понимает.