Александр Лукашенко: что тебе даст это в стране, что ты начинаешь критиковать мусульман?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Вы знаете, что при моей поддержке и мечеть построена здесь на определенных условиях. Мусульмане никогда нам не создавали проблем. Никогда. Я часто говорю, что мусульмане всегда 100 % практически поддерживали на всех выборах власть и меня как Президента.

Александр Лукашенко:

Ну, что тебе даст это в стране, что ты начинаешь критиковать мусульман и так далее? Ну, вот как раз, может, ему надо посредничество между ним и мусульманами? Я тут ему могу помочь, потому что у меня с мусульманами очень, очень добрые отношения 20-летней, даже больше, давности.