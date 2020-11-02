Александр Лукашенко: что тебе даст это в стране, что ты начинаешь критиковать мусульман?

Новости Беларуси. Президент Беларуси – пожалуй, единственный европейский лидер, к которому так уважительно относятся на площадках Организации исламского сотрудничества — ООН мусульманского мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Президент Беларуси – пожалуй, единственный европейский лидер, к которому так уважительно относятся на площадках Организации исламского сотрудничества — ООН мусульманского мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы знаете, что при моей поддержке и мечеть построена здесь на определенных условиях. Мусульмане никогда нам не создавали проблем. Никогда. Я часто говорю, что мусульмане всегда 100 % практически поддерживали на всех выборах власть и меня как Президента.
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Александр Лукашенко:
Ну, что тебе даст это в стране, что ты начинаешь критиковать мусульман и так далее? Ну, вот как раз, может, ему надо посредничество между ним и мусульманами? Я тут ему могу помочь, потому что у меня с мусульманами очень, очень добрые отношения 20-летней, даже больше, давности.