Александр Лукашенко: ездить в Польшу и получать консультации, как разрушать нашу страну, никому не будет позволено

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

При всех событиях, которые происходили и происходят еще, особенно в Минске у нас, нам удается вот этот межконфессиональный мир сохранить. Конечно, не без ошибок и со стороны властей, не без ошибок и со стороны наших конфессий.

Александр Лукашенко: мы тот межконфессиональный мир, который у нас сложился, никому не отдадим

Но хочу, чтобы вы меня понимали и, услышав, поняли другие: если хоть одна организация в Беларуси, будь то общественная, будь то религиозная, будет нацелена на разрушение государства, вы меня поймите, я как глава государства по Конституции обязан защищать это государство, это первейшая моя обязанность, – конечно, я вынужден буду реагировать.

Примером тому является настоятель католической церкви, который сегодня находится… Я не знаю, где он находится, но ездить в Польшу и получать консультации, как разрушать нашу страну, никому не будет позволено. Никому.