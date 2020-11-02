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Александр Лукашенко: ездить в Польшу и получать консультации, как разрушать нашу страну, никому не будет позволено

02 ноября 2020 16:56
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Новости Беларуси. Президент 2 ноября встретился с митрополитом Вениамином, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это первое такое обстоятельное общение главы государства с недавно назначенным предстоятелем Белорусской православной церкви. Беседа длилась несколько часов, затронули все проблемные моменты.

Александр Лукашенко: ездить в Польшу и получать консультации, как разрушать нашу страну, никому не будет позволено-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
При всех событиях, которые происходили и происходят еще, особенно в Минске у нас, нам удается вот этот межконфессиональный мир сохранить. Конечно, не без ошибок и со стороны властей, не без ошибок и со стороны наших конфессий.

Александр Лукашенко: мы тот межконфессиональный мир, который у нас сложился, никому не отдадим

Но хочу, чтобы вы меня понимали и, услышав, поняли другие: если хоть одна организация в Беларуси, будь то общественная, будь то религиозная, будет нацелена на разрушение государства, вы меня поймите, я как глава государства по Конституции обязан защищать это государство, это первейшая моя обязанность, – конечно, я вынужден буду реагировать.

Примером тому является настоятель католической церкви, который сегодня находится… Я не знаю, где он находится, но ездить в Польшу и получать консультации, как разрушать нашу страну, никому не будет позволено. Никому.

# Церковь # общество # Александр Лукашенко # Митрополит Вениамин # Тадеуш Кондрусевич # Фотофакт

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