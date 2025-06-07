Выставка оружия и легендарные танки Т-34! В Славгороде встретили «Марш Победы»

Легендарные танки-освободители накануне встречали на героической земле Славгорода. В годы Великой Отечественной его отважные жители 864 дня и ночи боролись с оккупантами. Их подвиг не забыт. В преддверии 80-ой годовщины Победы, указом Президента Славгород награжден вымпелом «За мужество и стойкость». Демонстрация техники военных лет – часть масштабной общереспубликанской акции «Марш Победы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подготовленное Вооруженными Силами мероприятие стало настоящим праздником. Увидеть своими глазами машины, которые наводили страх на гитлеровцев и давали уверенный отпор противнику на полях сражений, пришли сотни человек. Дети были в особом восторге. С интересом они разглядывали оружие и военное снаряжение на выставках.

Дмитрий Киреев, начальник направления идеологической работы и социальной защиты военного комиссариата Могилевской области:

Основная цель этого мероприятия – оставить в молодых умах нашего будущего поколения важность той цены, которую отдали 80 лет назад наши предки. Наша главная задача – не упустить нашу молодежь и не допустить, чтобы они не знали тот подвиг великий, который совершил наш народ.