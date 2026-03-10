Головченко предложил выгодные условия для инвесторов дата-центров в Беларуси

Александр Лукашенко принял доклад по вопросам текущей деятельности Национального банка в контексте задач экономического развития страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В коридорах власти главный экономический квинтет белорусской вертикали. Идут почти нога в ногу. Причем путь сейчас для страны нелегкий. Те же санкции, мировые транспортные коридоры под прицелом не только запретов, сложности у союзников и медлительность на диверсификационных рынках. Первый об этом четко и емко сказал, принимая отчет правительства за прошлый год. Лукашенко принял отчет правительства за 2025 год.

А сегодня уже закономерное продолжение того грандиозного, целеполагающего и мотивирующего разговора, только уже по конкретным направлениям. Симбиоз поручений Первого и инициативные предложения законодателей финансово-экономической мысли страны. Среди тем для обсуждения некоторые идеи Романа Головченко. Он ровно год назад возглавил Нацбанк. Так что сегодня подводят результаты работы и главного банковского регулятора, и его руководителя. Роман Головченко переехал с Советской, 11, но остался в мейнстриме правительственных задач. Сегодня пришлось отчитаться по всем вопросам. Вот такое рабочее поздравление с годовщиной в должности получилось.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ну, если по-простому говорить, при смене премьер-министра и отдельных членов правительства хотелось бы не потерять те вопросы, которые важны для развития нашей страны. Поэтому эта тема для нашего разговора, она навеяна моим общением с Романом Александровичем, который напомнил, что есть очень важные вопросы, которые надо держать в поле зрения, которые, в свою очередь, когда-то были поручены для контроля Роману Александровичу.

В рабочем кабинете главы государства обойма экономического штаба, как и требует Первый, плюрализм. Центрист Крутой, рыночник Снопков, автор современных подходов Егоров, крепкий хозяйственник Турчин и финансист Головченко.

Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси:

Начали с информации или доклада о ситуации на валютном рынке, на финансовом рынке, на внешнеэкономическом нашем треке, о состоянии наших резервов. В принципе, это своеобразный отчет после года работы во главе Национального банка.

За год в должности топ-менеджер не отошел от правительственного подхода, занялся импортозамещением. Лукашенко подарили первую золотую монету, которую отчеканили в Беларуси. Первая монета лишь деталь. А вот стратегическое – впервые в Беларуси в прошлом году достигли рекордного уровня золотовалютных резервов – более 12 миллиардов долларов. Да, именно правительство Головченко выстояло в самый сложный период в истории современной белорусской государственности – постковидный. Выпускник МГИМО экономическое образование получил в нашей Академии управления, а в багаже личных компетенций и в кейсе КРІ огромный опыт дипломатической службы и внешнеэкономической деятельности. Отсюда и предложения касаются внешнеполитического контура.

Александр Лукашенко:

Давайте обсудим, особенно эти вопросы, которые касаются решения в ближайшее время. И они расположены, если можно сказать, вне контура Беларуси. За пределами Беларуси. Прежде всего это Ближний Восток, вообще Восток, Африка, Азия. Те страны, куда мы должны идти, реализуя нашу продукцию, создавая совместные предприятия. И те страны, которые готовы инвестировать в Беларусь (подробности).

Геополитическая турбулентность, скачки цен на нефть, сложная логистика, не то что товаров, даже денег. Да, в таких условиях нестабильности экспортерам нелегко. Но есть решение. Отработанная схема привязанного кредитования и на покупку наших товаров, и на освоение наших компетенций. А если свободные ниши займем не мы, тогда другие страны и компании. Головченко: финансовая система Беларуси чувствует себя неплохо – подробности.

Президент любит экспериментировать. На малой родине на поле с бедными почвами по поручению главы государства стали возделывать озимый ячмень. Затем опыт пошел в тираж. Теперь еще один подход и один проект. Деградированные почвы обогащать белорусской смесью. Торфом, который покупают китайцы, и соляными отвалами под Солигорском, которые являются элементом ландшафтного дизайна.

Присмотреться к тому, что у нас не задействовано, – это как раз посыл Первого во время отчета правительства. И быть смелее, это как с Мak.by. И вывеску поменяли, и весь состав импортных ингредиентов заместили. Первый лично это оценил во время воскресного бранча. Так что белорусы смогли переиграть американцев на их скреповой территории. Есть ли разница между «Макдональдсом» и «Мак.бай»? Лукашенко узнал у сотрудников.

Кстати, как бы ни хотели насолить нашей бюджетообразующей отрасли (калийной), но после большого и знакового турне Президента по новым странам – партнерам Глобального Юга глава государства предложил еще один бизнес-рецепт для транснационального сотрудничества. Такой должен принести плоды.

Удобрения для почв в будущем станут самым прибыльным бизнесом. Потребности в продовольствии будут только расти. Еще одна – не банковская, но тема инвестирования уже в области виртуальной сферы услуг – это создание дата-центров. Эксабайты информации могут храниться в Беларуси. А почему бы нам и не стать этакой Швейцарией, только в области хранения цифрового депозитария.