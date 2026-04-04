Почему важна духовная подготовка к Пасхе? Рассказал архиепископ Иосиф Станевский

Архиепископ Иосиф Станевский, митрополит Минско-Могилевский:

Если мы говорим о Пасхе Иисуса Христа, это самый важный, самый главный праздник в нашей религиозной жизни. Святой Павел Апостол писал: если бы Христос не воскрес, наша вера – что она значила бы? Праздник очень важен, потому что это встреча. Так как Мария Магдалина утром в воскресенье пошла к могиле и встретила там Иисуса Христа, который уже воскрес. Но она его не узнала. О чем это говорит? Это говорит о том, чтобы мы готовили наши сердца, чтобы, когда мы встречаем Христа, мы его узнали. И поэтому каждый раз, каждый год перед Пасхой мы проводим такие духовные упражнения. Это называется Великий пост, 40 дней для того, чтобы мы узнали Христа в этом мире, в сегодняшнем мире Христа Воскресшего. Он здесь, он с нами, но надо это прочувствовать.

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