Есть ли разница между «Макдональдсом» и «Мак.бай»? Лукашенко узнал у сотрудников

В самый народный ресторан 8 марта заглянул Президент. Глава государства во время одной из инспекций в полях обещал заехать в «Мак.бай». Сказано – сделано. 8 марта глава государства посетил ресторан в Первом национальном торговом доме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это встреча без галстуков. В непринужденной атмосфере. Но смысл почти что политический. Белорусы подвинули американцев. «Макдональдс» – это исконный элемент мягкой и вкусной силы заокеанской культуры. Технология отработана. Десятилетиями и в десятках стран. Законодатели бургерной моды ушли с белорусского рынка, но громко хлопнуть дверью не вышло. Президент поручил сохранить коллектив, и сделать еще лучше. Из своего, белорусского.
Надо и в районных центрах открывать – Лукашенко о расширении сети «Мак.бай». Читайте здесь.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В «Макдональдсе», в «Мак.бай» первый раз. И в ресторане в своей жизни я был, ну, может, три раза. В обычных ресторанах, советских там и прочих. Так что для меня это все удивительно. Танечка, скажи мне честно, вот ты когда в «Макдональдсе» работала и здесь, разница есть какая-то большая?
– Честно? Главное в любом бизнесе – это люди. А люди, они остались те же.
– Ну ты не про философию, ты мне скажи, разница есть?
– Разницы для меня нет.
– То есть, что там ты работала нормально, что здесь.
– Я встретила все эпохи, так сказать.
– Поехали – езжайте. Но вы-то остались, которые умеют делать это все. Поэтому задача была одна – оборудование где-то провести. Ну, даже не в оборудовании дело, а задача была в том, чтобы взяться за дело и сделать. У них вот так туды-сюды, туды-сюды. Свое надо. Ну, а теперь пусть американцы придут и посмотрят. Обязательно их привези сюда. Скажи: пойдем в «Макдональдс». «Мак.бай» – белорусское. Белорусы работают, белорусское оборудование, белорусский продукт. Ешьте! Вот в чем смысл был всего этого.
– Гурманы говорят вкуснее, чем где бы то ни было.