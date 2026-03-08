Есть ли разница между «Макдональдсом» и «Мак.бай»? Лукашенко узнал у сотрудников

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В «Макдональдсе», в «Мак.бай» первый раз. И в ресторане в своей жизни я был, ну, может, три раза. В обычных ресторанах, советских там и прочих. Так что для меня это все удивительно. Танечка, скажи мне честно, вот ты когда в «Макдональдсе» работала и здесь, разница есть какая-то большая?

– Честно? Главное в любом бизнесе – это люди. А люди, они остались те же.

– Ну ты не про философию, ты мне скажи, разница есть?

– Разницы для меня нет.

– То есть, что там ты работала нормально, что здесь.

– Я встретила все эпохи, так сказать.

– Поехали – езжайте. Но вы-то остались, которые умеют делать это все. Поэтому задача была одна – оборудование где-то провести. Ну, даже не в оборудовании дело, а задача была в том, чтобы взяться за дело и сделать. У них вот так туды-сюды, туды-сюды. Свое надо. Ну, а теперь пусть американцы придут и посмотрят. Обязательно их привези сюда. Скажи: пойдем в «Макдональдс». «Мак.бай» – белорусское. Белорусы работают, белорусское оборудование, белорусский продукт. Ешьте! Вот в чем смысл был всего этого.

– Гурманы говорят вкуснее, чем где бы то ни было.