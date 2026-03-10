Лукашенко предложил нестандартное решение для улучшения плодородия песчаной почвы

Глава государства поставил задачу не просто сохранить, а кратно нарастить присутствие белорусских товаров на рынках дальней дуги. Речь идет о Ближнем Востоке, Африке и Азии. Это те регионы, куда Беларусь должна идти с готовой продукцией и идеей по созданию совместных предприятий.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я часто привожу пример Эмиратов, Омана, которые видят здесь свои интересы и обладают определенным количеством ресурсов для того, чтобы реализовать эти интересы. Мне правительство напоминает о том, что мы договаривались, прежде всего в Омане, реализовать производство минеральных удобрений. Это для нас очень важно, особенно сульфат калия. Мои визиты последние в Алжир и другие страны говорят о том, что у нас там есть солидные интересы, особенно в Алжире. Это касается производства смешанных удобрений. Мы готовы в этом направлении работать.

Роман Александрович напомнил мне о производстве и изготовлении органики, минеральных удобрений органических, в том числе торфа. Этот вопрос рассмотрим. Я вообще сейчас наблюдаю за полями. Есть же у нас поля, особенно... Ты это хорошо знаешь. Рядом там птицефабрики, сейчас Дзержинская птицефабрика, которая расположена на холмах. И там просто песчаная почва. Почему мы не смешиваем органику? Хотя бы сантиметров 20 перемешать – совсем другое плодородие почв. Они окупятся. Там, где плохие почвы, они вносят торфяники, торф наш.

Слушайте, везут за тысячи километров. Они понимают, что это окупится. Мы этим не хотим заниматься. У нас все хорошо. Надо посмотреть, какое-то бедное взять поле, почвы бедные. А у нас там и у меня под носом их хватает. И попробовать на каком-то участке. Надо поэкспериментировать, заняться этим. Слой этих калийных почв, которые содержат немалое количество удобрений минеральных – органики, торфа – все это перемешивается на песчаных почвах. Но то, что это будет лучшая почва, это точно.

Отдельный блок посвятили вопросам кадров и компетенций. Александр Лукашенко подчеркнул: несмотря на административные изменения, нельзя растерять высококлассных специалистов Национального банка. Перед ними ставится задача активнее включаться в реальный сектор. Еще одной темой совещания стали долговые обязательства. Президент призвал предметно разобраться с кредитным портфелем и определить дальнейшие шаги. Перед Национальным банком и правительством поставлена задача работать как единый механизм, не теряя из виду ни внешние рынки, ни внутренние резервы.