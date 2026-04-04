Пять стран-участниц ЕС призвали ввести налог на сверхприбыль энергетических компаний

Пять стран Европы, включая Германию и Италию, потребовали от ЕС как можно скорее ввести налог на баснословные прибыли энергетических гигантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Авторы инициативы считают несправедливым, что корпорации наживаются на ближневосточном конфликте, в то время как простые европейцы несут непомерное бремя расходов.

Но время поджимает. Уже через месяц, предупреждают аналитики, Европа останется без авиационного керосина, который почти наполовину импортируется из зоны Персидского залива. Цены на обычное автомобильное топливо также находятся на уровне, близком к критическому.

На этом фоне особенно показательно выглядит история жительницы Франции, которая сменила железного коня на обычного, придя в ужас после подсчета своих расходов на бензин. Содержание лошади обходится ей всего в 13 евро в неделю. Верхом она теперь ездит за продуктами и в школу за ребенком.