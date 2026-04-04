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Пять стран-участниц ЕС призвали ввести налог на сверхприбыль энергетических компаний

04 апреля 2026 17:12
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Пять стран Европы, включая Германию и Италию, потребовали от ЕС как можно скорее ввести налог на баснословные прибыли энергетических гигантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Авторы инициативы считают несправедливым, что корпорации наживаются на ближневосточном конфликте, в то время как простые европейцы несут непомерное бремя расходов.

Но время поджимает. Уже через месяц, предупреждают аналитики, Европа останется без авиационного керосина, который почти наполовину импортируется из зоны Персидского залива. Цены на обычное автомобильное топливо также находятся на уровне, близком к критическому. 

На этом фоне особенно показательно выглядит история жительницы Франции, которая сменила железного коня на обычного, придя в ужас после подсчета своих расходов на бензин. Содержание лошади обходится ей всего в 13 евро в неделю. Верхом она теперь ездит за продуктами и в школу за ребенком.

Пять стран-участниц ЕС призвали ввести налог на сверхприбыль энергетических компаний-2

Клара Шевалье, управляющая конюшнями в поместье «Ла Перали» (Франция):
Полный бак бензина на неделю обходится нам примерно в 120 евро. До повышения цен на топливо это было 90 евро, так что разница составляет около 30 евро. В итоге моя лошадь обходиться мне дешевле и с ней гораздо веселее.

Тем временем Иран пошел на уступки, но лишь частичные. Он разрешил проход через Ормузский пролив судам, перевозящим гуманитарную помощь и товары первой необходимости. А танкеры с топливом, которые направлялись в Европу, теперь уходят в Азию, где цены выше. Чтобы минимизировать ущерб для европейских, азиатских и арабских стран, Иран не исключает заключения торгового договора. А вот для США и Израиля, как сообщает Тегеран, пролив будет закрыт надолго.

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# Европейский союз

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