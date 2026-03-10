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Головченко: финансовая система Беларуси чувствует себя неплохо

10 марта 2026 13:37
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От экспериментов на земле – к интеллектуальному потенциалу. Александр Лукашенко принял доклад по вопросам текущей деятельности Национального банка в контексте задач экономического развития страны. Разговор прошел с участием руководителя Нацбанка, премьер-министра и членов Администрации Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Головченко: финансовая система Беларуси чувствует себя неплохо-2

Мероприятие состоялось по итогам недавнего отчета правительства и поручений Президента об усилении взаимодействия Нацбанка и правительства при проведении совместной экономической политики. Глава государства поставил задачу не просто сохранить, а кратно нарастить присутствие белорусских товаров на рынках дальней дуги. Речь идет о Ближнем Востоке, Африке и Азии. Это те регионы, куда Беларусь должна идти с готовой продукцией и идеей по созданию совместных предприятий.

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Головченко: финансовая система Беларуси чувствует себя неплохо-4

Отдельное внимание на совещании уделили кадровым вопросам. Александр Лукашенко подчеркнул важность сохранения высококлассных специалистов Национального банка, перед которыми поставлена задача активнее включаться в реальный сектор.

Еще одной темой стали долговые обязательства. Президент призвал предметно разобраться с кредитным портфелем и определить дальнейшие шаги. В свою очередь Роман Головченко, для которого это совещание стало своеобразным отчетом по итогам первого года работы в должности, в разговоре с журналистами рассказал о ситуации на валютном рынке и резервах.

Глава Нацбанка начал с главного: финансовая система страны чувствует себя уверенно и готова делать больше для реального сектора. Речь идет не только о кредитовании экспорта товаров, но и о поддержке перспективных проектов за рубежом. В первую очередь – создании сборочных производств белорусской продукции и развитии логистической инфраструктуры для ее продвижения.

Головченко: финансовая система Беларуси чувствует себя неплохо-6

Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси:
Финансовая система Беларуси, назовем ее так, чувствует неплохо. Накопили неплохие резервы. Активов в банковской системе достаточно. Поэтому, в принципе, финансовое плечо для экспортеров мы готовы предоставить еще в больших объемах, чем это есть сейчас. 

Все страны сейчас заинтересованы в развитии собственных компетенций. Президент постоянно об этом говорит, что в контексте нашей работы в Африканском регионе, в частности, никто не готов покупать готовую продукцию, все хотят определенную долю локализации. Но полностью возлагать на иностранного партнера финансовые затраты – наверное, это тоже подход, излишне оптимистичный. 

Поэтому наши экспортеры, наши производители видят, что этот проект, в принципе, будет генерировать достаточную прибыль на протяжении определенного периода времени, туда надо входить как участник – финансовые ресурсы для этого также могут быть предоставлены. 

Перед Нацбанком поставлена задача не просто сохранять стабильность, а стать активным участником внешнеэкономической экспансии. По словам главы Нацбанка, резервы позволяют, компетенции есть, а поручения Президента задают четкий вектор движения. 

# Роман Головченко # Национальный банк Республики Беларусь # Государственная политика

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