Головченко: финансовая система Беларуси чувствует себя неплохо

От экспериментов на земле – к интеллектуальному потенциалу. Александр Лукашенко принял доклад по вопросам текущей деятельности Национального банка в контексте задач экономического развития страны. Разговор прошел с участием руководителя Нацбанка, премьер-министра и членов Администрации Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мероприятие состоялось по итогам недавнего отчета правительства и поручений Президента об усилении взаимодействия Нацбанка и правительства при проведении совместной экономической политики. Глава государства поставил задачу не просто сохранить, а кратно нарастить присутствие белорусских товаров на рынках дальней дуги. Речь идет о Ближнем Востоке, Африке и Азии. Это те регионы, куда Беларусь должна идти с готовой продукцией и идеей по созданию совместных предприятий. Лукашенко предложил нестандартное решение для улучшения плодородия песчаной почвы.

Отдельное внимание на совещании уделили кадровым вопросам. Александр Лукашенко подчеркнул важность сохранения высококлассных специалистов Национального банка, перед которыми поставлена задача активнее включаться в реальный сектор. Еще одной темой стали долговые обязательства. Президент призвал предметно разобраться с кредитным портфелем и определить дальнейшие шаги. В свою очередь Роман Головченко, для которого это совещание стало своеобразным отчетом по итогам первого года работы в должности, в разговоре с журналистами рассказал о ситуации на валютном рынке и резервах. Глава Нацбанка начал с главного: финансовая система страны чувствует себя уверенно и готова делать больше для реального сектора. Речь идет не только о кредитовании экспорта товаров, но и о поддержке перспективных проектов за рубежом. В первую очередь – создании сборочных производств белорусской продукции и развитии логистической инфраструктуры для ее продвижения.