В Европе усиливается тенденция, которую эксперты называют скрытой милитаризацией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ряд государств без широкой огласки реформируют систему военной службы – шаги, еще недавно немыслимые в условиях уверенности, что американский «зонтик безопасности» способен защитить от любых угроз.

Сегодня это убеждение дало трещину, и самые громкие изменения произошли в Германии. Вслед за скандальным введением всеобщей воинской обязанности немцам в возрасте от 17 до 45 лет запретили покидать страну без специального разрешения от Бундесвера. Теперь они обязаны получать одобрение оборонного ведомства, если намереваются уехать за границу более чем на 3 месяца. Это касается любой цели, будь то обучение, работа или длительное путешествие. Раньше такая мера применялась только в экстремальных обстоятельствах, при очевидной внешней военной угрозе, а не мнимой с Востока, о которой ежедневно вещают европейские политики.