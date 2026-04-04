Поездка с комфортом! В Могилевскую область поставили новые автобусы особо большой вместимости

Комфорт, безопасность и новые стандарты городской мобильности – общественный транспорт Беларуси последовательно развивается. И речь не об отдельных поставках, а о системной модернизации всей инфраструктуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только в 2025 году в стране вышло на маршруты более 800 новых единиц транспорта: свыше 550 автобусов и около 170 троллейбусов. За этими цифрами – снижение износа автопарка, повышение регулярности движения и, главное, качество поездок для пассажиров.

Обновление продолжается и набирает темп. В рамках государственной программы до 2030 года планируется закупить около 3,5 тысячи единиц новой пассажирской техники. Это означает обновление, переход к более экологичным и технологичным решениям.

Один из примеров – Могилев, куда прибыла новая партия: два десятка современных машин уже готовы выйти на линии. Для города это не только обновление транспорта, но и шаг к более устойчивой и удобной городской среде.