Поездка с комфортом! В Могилевскую область поставили новые автобусы особо большой вместимости
Комфорт, безопасность и новые стандарты городской мобильности – общественный транспорт Беларуси последовательно развивается. И речь не об отдельных поставках, а о системной модернизации всей инфраструктуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Только в 2025 году в стране вышло на маршруты более 800 новых единиц транспорта: свыше 550 автобусов и около 170 троллейбусов. За этими цифрами – снижение износа автопарка, повышение регулярности движения и, главное, качество поездок для пассажиров.
Обновление продолжается и набирает темп. В рамках государственной программы до 2030 года планируется закупить около 3,5 тысячи единиц новой пассажирской техники. Это означает обновление, переход к более экологичным и технологичным решениям.
Один из примеров – Могилев, куда прибыла новая партия: два десятка современных машин уже готовы выйти на линии. Для города это не только обновление транспорта, но и шаг к более устойчивой и удобной городской среде.
Как новые автобусы меняют привычные маршруты и что это дает пассажирам – в материале Юлии Мычки.
Юлия Мычка, корреспондент:
Обычно в это время улицы пустеют, город переходит в режим тишины. Но сегодня ночь выдалась особенной: Могилев встречает новые автобусы. Они только с завода. Совсем скоро эта техника добавит комфорта тысячам пассажиров в разных уголках Могилевской области.
21 автобус особо большой вместимости. Каждый из которых может перевозить порядка 160 пассажиров. 7 машин свернули на Бобруйск, один автобус отправится в Осиповичи, больше десятка выйдут на маршруты в Могилеве. В год местный автопарк перевозит 50 миллионов пассажиров. Автобусы-«гармошки» в первую очередь выходят на линии, где пассажиров всегда много. За счет увеличенного пространства они разгружают остановки в «час пик» и экономят время людей.
Григорий Барановский, заместитель директора по пассажирским перевозкам филиала «Автобусный парк №1» предприятия «Могилевоблавтотранс»:
Автобусы такого класса жизненно необходимы для нашего города. У нас в пиковое время выезжает на линию порядка 142 автобусов. Половина из них обслуживается автобусами особо большой вместимости, где пассажиропоток автобусами меньшего класса вместимости не позволяет осуществить именно качественную перевозку пассажиров.
Улучшение качества транспортного обслуживания – одно из ключевых направлений следующей пятилетки для этой сферы. Пассажирооборот в Беларуси растет: только по автомобильным перевозкам плюс 9%. Люди ездят чаще – значит, парки должны быть не только новее, но и удобнее.
Государственная программа «Транспорт Беларуси» до 2030 года нацелена не просто заменить старые автобусы, а кардинально изменить саму культуру поездок. Где важно все – от приобретения билета до комфорта в дороге. Для этих целей заложено около 8 миллиардов рублей. Удобная и современная система должна быть готова к любым нагрузкам – от утреннего часа пик до крупных форумов и спортивных игр. Чтобы поездка по Беларуси была приятной независимо от того, сколько километров отделяет вас от дома или столицы.
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