В Буда-Кошелевском районе открыли новую площадку для выращивания цыплят-бройлеров

Эффективность, долгосрочные перспективы и модернизация производства – акценты, которые на своем пути расставляет пятилетка качества. Основываясь на этих принципах, наращивать инвестиции будет Гомельская область. Привлечь планируют не меньше 8 миллиардов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Яркий пример такой стратегии – Буда-Кошелевский район, где введена в строй современная площадка для выращивания цыплят-бройлеров. Объект возвели в 3 раза быстрее нормативных сроков, а его оснащение эксперты называют одним из лучших в отрасли. Насколько масштабным станет проект и какую роль он сыграет в экономике региона? Анна Корольчук узнала подробности.

На карте агропромышленного комплекса Гомельской области появилась новая точка роста – вблизи деревни Уза возвели 12 современных птичников. Еще в феврале 2025 года здесь только начинали заливку фундамента, а сегодня первая очередь инвестпроекта введена в строй. Инженеры и технологи проделали огромную работу. В основе зданий – металлоконструкции и сэндвич-панели. Это решает сразу две задачи: летом система воздухообмена предотвращает перегрев птицы, а зимой теплопотери снижаются почти на 20 % по сравнению с типичными железобетонными зданиями.

Николай Балабанович, директор сельхозпредприятия «Белоруснефть-Особино»:

Современный санпропускник. Полностью обеспечена помывка, принятие душа, переодевание 100 % со сменой всей одежды. Есть все оборудование для мойки и дезинфекции въезжающего транспорта, на зимний период здесь есть теплый дезблок, а на летный период – дезванна. Сегодня очень актуальна проблема биобезопасности, птичьего гриппа. Эти все моменты надо убирать. И человеческий фактор надо убирать. Мы подошли с той точки зрения, что надо человеку дать возможность выполнить требования.

Цех удален от населенных пунктов – это тоже требование ветеринарного законодательства. В каждом из 12 залов разместится по 67,5 тысячи птиц.