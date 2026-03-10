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Новости по тегу #Нацбанк Беларуси

Лукашенко: «Если что, то я за здоровую конкуренцию»
10 марта 2026 17:53

Лукашенко: «Если что, то я за здоровую конкуренцию»

Головченко предложил выгодные условия для инвесторов дата-центров в Беларуси
10 марта 2026 16:48

Головченко предложил выгодные условия для инвесторов дата-центров в Беларуси

Доллар – все? Доля рублей в общем объеме взаимных расчетов Минска и Москвы превысила 96%
27 февраля 2026 17:24

Доллар – все? Доля рублей в общем объеме взаимных расчетов Минска и Москвы превысила 96%

ЗВР Беларуси обновили исторический максимум. Для чего они нужны стране – разбираемся
05 ноября 2025 17:24

ЗВР Беларуси обновили исторический максимум. Для чего они нужны стране – разбираемся

Нацбанк Беларуси сообщил о возобновлении диалога с МВФ
18 октября 2025 16:48

Нацбанк Беларуси сообщил о возобновлении диалога с МВФ

В устав Нацбанка Беларуси вносятся изменения – указ
30 сентября 2025 19:55

В устав Нацбанка Беларуси вносятся изменения – указ

Головченко обратил внимание на долговую нагрузку крупных предприятий
09 сентября 2025 18:22

Головченко обратил внимание на долговую нагрузку крупных предприятий

Как обеспечить сохранность криптовалюты? Нацбанк предложил провести эксперимент
05 сентября 2025 16:51

Как обеспечить сохранность криптовалюты? Нацбанк предложил провести эксперимент

Лукашенко подарили первую золотую монету, которую отчеканили в Беларуси
12 августа 2025 16:33

Лукашенко подарили первую золотую монету, которую отчеканили в Беларуси

Внешнеторговый оборот товаров и услуг РБ в январе-апреле вырос на 2,2%
26 июня 2025 09:09

Внешнеторговый оборот товаров и услуг РБ в январе-апреле вырос на 2,2%

Головченко обозначил ключевые приоритеты для банковской системы Беларуси
21 марта 2025 16:51

Головченко обозначил ключевые приоритеты для банковской системы Беларуси

Золотовалютные резервы Беларуси достигли рекордной отметки
07 августа 2024 11:14

Золотовалютные резервы Беларуси достигли рекордной отметки