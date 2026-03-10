Новости по тегу #Нацбанк Беларуси

Александр Лукашенко принял доклад по вопросам текущей деятельности Национального банка.
«Аналитики прогнозируют, что спрос на энергоресурсы в мире будет только возрастать», – отметил руководитель Нацбанка.
Роль американской валюты в союзной экономике ничтожна, ведь доля «зеленого эквивалента», как подчеркивает национальный финансовый регулятор, цитата, «снизилась до арифметической погрешности».
Золотовалютные резервы – важнейший индикатор. Они необходимы государству для решения важнейших задач от обеспечения внутренней стабильности до успешного участия в международной торговле.
Инициатором данной онлайн-встречи стал Вашингтон.
Нацбанк наделяется аналогичными с Советом министров полномочиями принимать нормативные правовые акты, необходимые для реализации своих задач.
Ситуация в денежно-кредитной сфере и на валютном рынке страны не вызывает опасений. Это подчеркнул Александр Лукашенко на большом совещании с банковским сектором.
Гарантировать безопасность криптовложений пока никто не может.
К первому лицу государства на доклад первый раз в новом статусе пришел Роман Головченко.
Общий объем внешнеторгового оборота товаров и услуг составил 31,67 млрд долларов (+2,2%), при том что экспорт снизился на 0,3% до 15,41 млрд долларов, а ввоз увеличился на 4,7% до 16,26 млрд долларов. Отрицательное сальдо составило 856 млн долларов.
Нацбанк должен оказать всестороннюю поддержку экономическому развитию страны.
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