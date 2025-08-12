Лукашенко подарили первую золотую монету, которую отчеканили в Беларуси

Александр Лукашенко заслушал доклад председателя правления Национального банка Романа Головченко. В центре внимания – ключевые вопросы, напрямую влияющие на деятельность банков и экономику страны в целом: уровень инфляции, прибыльность банков, динамика золотовалютных резервов, а также особенности проведения трансграничных платежей в условиях действующих санкций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К первому лицу государства на доклад первый раз в новом статусе пришел Роман Головченко. Глава Нацбанка презентовал Президенту первую золотую монету, которую отчеканили в Беларуси. И в новой должности топ-менеджер не отошел от правительственного подхода заниматься импортозамещением.

Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси:

Национальный банк активно выпускает в обращение памятные и инвестиционные монеты, в том числе из драгоценных металлов. Но для меня было определенным сюрпризом узнать, что все они выпускались за рубежом. По заказу Национального банка, но за рубежом. Сначала в Евросоюзе, потом в дружеских странах: Китае, России, Казахстане.

При этом, особенно когда мы выпускаем монеты из золота, из серебра, мы вынуждены покупать в этих странах и сам металл. При этом наше сырье, лом драгметаллов, который добывается и сдает население, и промышленная заготовка остаются невостребованными.