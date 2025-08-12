Лукашенко подарили первую золотую монету, которую отчеканили в Беларуси
Александр Лукашенко заслушал доклад председателя правления Национального банка Романа Головченко. В центре внимания – ключевые вопросы, напрямую влияющие на деятельность банков и экономику страны в целом: уровень инфляции, прибыльность банков, динамика золотовалютных резервов, а также особенности проведения трансграничных платежей в условиях действующих санкций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко: экономика должна развиваться, и надо, чтобы банковская система способствовала ее росту.
К первому лицу государства на доклад первый раз в новом статусе пришел Роман Головченко. Глава Нацбанка презентовал Президенту первую золотую монету, которую отчеканили в Беларуси. И в новой должности топ-менеджер не отошел от правительственного подхода заниматься импортозамещением.
Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси:
Национальный банк активно выпускает в обращение памятные и инвестиционные монеты, в том числе из драгоценных металлов. Но для меня было определенным сюрпризом узнать, что все они выпускались за рубежом. По заказу Национального банка, но за рубежом. Сначала в Евросоюзе, потом в дружеских странах: Китае, России, Казахстане.
При этом, особенно когда мы выпускаем монеты из золота, из серебра, мы вынуждены покупать в этих странах и сам металл. При этом наше сырье, лом драгметаллов, который добывается и сдает население, и промышленная заготовка остаются невостребованными.
Поэтому мы с министром финансов подумали, почему мы сами не можем сделать? Немного дооснастили наш гомельский «Кристалл», который работает с драгметаллами и камнями. И впервые в Беларуси, как это ни странно звучит, более чем за 30 лет, мы отчеканили первую нашу золотую монету, которая называется «Славянка». Я бы с большим удовольствием хотел вам преподнести первый экземпляр этой монеты.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Спасибо.
– Полностью сделана в Беларуси из белорусского сырья, если можно так сказать.
– Наталья Николаевна, в музей, первая монета все-таки. И это очень важно и принципиально.
– Абсолютно верно.
– И в новый музей потом передадим.
– Там написано: «Першаму Прэзідэнту першая беларуская манета».
– Я прочитал, поэтому мы в музее ее и определим.