Будущее медицины! Почему молодые врачи все чаще выбирают распределение в регионы?

Возможности столичной медицины должны быть доступны по всей стране. Эту ключевую задачу обозначил 3 апреля Александр Лукашенко, открывая новую поликлинику в Минске. И если посмотреть на цифры, становится понятно – речь идет о системной перестройке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Давайте проследим тенденцию. В эту вступительную кампанию медицинские вузы Беларуси увеличивают количество бюджетных мест сразу на 760. Для сравнения: еще год назад речь шла о значительно более скромных цифрах. Меняется и структура набора. Если раньше целевое обучение доходило до 80%, то сейчас диапазон – от 45% до 70%, в зависимости от потребностей отрасли. Другими словами, набор становится более строгим и адресным. Государство настраивает систему так, чтобы специалисты приходили именно туда, где они действительно нужны.

Этот подход закреплен и на уровне стратегии. В программе социально-экономического развития и государственной инициативе «Здоровье нации» – акцент на модернизацию учреждений, цифровизацию и выравнивание качества медицинской помощи по всей стране. И здесь важный момент: параллельно с ростом цифр меняется и мотивация самих выпускников. Все чаще они выбирают не столицу, а регионы, где современная база, новое оборудование и реальная возможность быстрее реализоваться в профессии. То есть система начинает работать максимально эффективно: государство создает условия, а молодые специалисты отвечают осознанным выбором. Что стоит за этими цифрами, как сегодня готовят будущих врачей и почему распределение все чаще становится личным решением — в репортаже Анны Корольчук.

Современное оборудование, достойные условия для работы и реальная возможность быть нужным здесь и сейчас – вот что сегодня влияет на выбор первого рабочего места для молодых медиков. Выпускница Гомельского медицинского университета Елизавета Лях могла отправиться работать в столицу. На распределении будущий акушер-гинеколог удивила комиссию решением остаться в регионе. Ее первым местом работы будет областной роддом.

Елизавета Лях, студентка Гомельского государственного медицинского университета:

На окончательном распределении предложили РНПЦ «Мать и дитя», но я отказалась. Всегда найдется тот врач, который захочет уехать в столицу. Я родилась в этом роддоме, и для меня это своеобразная отдача долга Родине, отдача долга этому роддому, городу в целом. Здесь я буду долгожданным врачом. История Елизаветы – не исключение, а устойчивый тренд. Все больше целеустремленных выпускников предпочитают оставаться на малой родине. И это не только патриотизм, но и уверенность: материально-техническая база региональных клиник и больниц сегодня серьезная. Современное оборудование, достойные условия для работы и реальная возможность быть нужным здесь и сейчас – вот что движет молодыми врачами. Растет и количество бюджетных мест в медицинских вузах.

Наталья Тимошенко, ответственный секретарь приемной комиссии Гомельского государственного медицинского университета:

Государство видит востребованность выпускаемых нами специалистов. И мы рады сообщить, что количество бюджетных мест в этом году увеличилось значительно. Если в 2025 году эта цифра составляла 570 мест, то в этом году – 705. Почти 440 бюджетных мест уже зарезервированы под целевое обучение по трем ключевым специальностям: лечебное, медико-диагностическое и медико-профилактическое дело.

Анна Корольчук, корреспондент:

Целевые договоры начнут заключать уже со 2 мая. И, судя по опросам школьников, желающих остаться работать на малой родине, становится все больше. Отработка после вуза их не пугает, наоборот, говорит о сознательном выборе.

Определиться с будущей профессией помогают задолго до подачи документов. Гомельский университет заключил соглашения с 17 школами, в восьми из них открыты профильные медицинские классы.