Новости по тегу #Деньги

Исполнение республиканского бюджета ожидается с дефицитом в 1,9 млрд рублей.
Преступники действовали по отработанному сценарию: звонили через мессенджеры, маскируясь под работников государственных структур, и постепенно выстраивали доверительные отношения с собеседниками.
Уголовным розыском столицы установлена личность 55-летней жительницы Минска, которая по указанию мошенников выводила за рубеж денежные средства, похищенные у граждан Беларуси. Подозреваемая стала жертвой обмана: она была убеждена, что сотрудничает с КГБ.
Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
Россия с 1 сентября начинает массовое внедрение цифрового рубля.
Первые два года есть грейс-период, в течение которого клиент платит 1% годовых, – рассказала заместитель председателя правления ОАО «АСБ Беларусбанк» Светлана Кожекина.
На создание эскиза у автора ушло 9 месяцев – он тщательно прорабатывал каждую деталь.
Биткоин дорожал на 8,26% за сутки.
Весьма «говорящие» цифры в разрезе первого полугодия озвучили в Национальном статистическом комитете.
Финансовая грамотность – это не скучная таблица, а маленький шаг к большому спокойствию. Но с чего начинать, как не скатиться в бесконечную экономию и при этом копить?
Консервативные и неконсервативные способы хранения денежных средств. Под консервативными мы понимаем вклады и депозиты. Современный вид хранения денежных средств – обезличенные металлические счета.
Вы помещаете банкноты в устройство, они пересчитываются и размещаются в банкомате. Они попадут в депозитарную кассету. Это отдельная кассета, которая работает только на прием. Кассета работает только на прием – как уcтроен банкомат-ресайклер рассказал эксперт.
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