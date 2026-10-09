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Новости по тегу #Деньги

Правительство внесло в Палату представителей проект республиканского бюджета на 2027 год
09 октября 2026 11:50

Правительство внесло в Палату представителей проект республиканского бюджета на 2027 год

Четверо жителей Бреста отдали мошенникам свыше 61 тыс. рублей
08 сентября 2026 15:05

Четверо жителей Бреста отдали мошенникам свыше 61 тыс. рублей

Минчанка помогла мошенникам вывезти за границу 60 тысяч долларов
08 сентября 2026 08:16

Минчанка помогла мошенникам вывезти за границу 60 тысяч долларов

В Минске раскрыто дело о крупном вымогательстве денег
07 сентября 2026 18:00

В Минске раскрыто дело о крупном вымогательстве денег

Россия, Индия, Китай: какие страны активно внедряют цифровые валюты?
25 августа 2026 16:42

Россия, Индия, Китай: какие страны активно внедряют цифровые валюты?

Стройте будущее уверенно! Беларусбанк обновил условия программы «Ипотека с нами»
24 августа 2026 18:42

Стройте будущее уверенно! Беларусбанк обновил условия программы «Ипотека с нами»

Концепт банкноты про Нарочанский край создал студент из БГЭУ
24 августа 2026 07:20

Концепт банкноты про Нарочанский край создал студент из БГЭУ

Биткоин поднялся выше $77 тыс
21 августа 2026 09:43

Биткоин поднялся выше $77 тыс

Реальные денежные доходы белорусов выросли на 8%
17 августа 2026 17:15

Реальные денежные доходы белорусов выросли на 8%

Как повысить финансовую грамотность? Пообщались с экспертом
06 июля 2026 13:26

Как повысить финансовую грамотность? Пообщались с экспертом

Куда вкладывать деньги – рассказал исполнительный директор банка
26 июня 2026 17:39

Куда вкладывать деньги – рассказал исполнительный директор банка

Противоэпидемические меры – почему нельзя заразиться от денег из банкомата-ресайклера, объяснил эксперт
26 июня 2026 16:26

Противоэпидемические меры – почему нельзя заразиться от денег из банкомата-ресайклера, объяснил эксперт