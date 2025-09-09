Головченко: на банковскую систему страна может положиться и рассчитывать!

Главный показатель работы банковско-финансового сектора – рост экономики. Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе большого совещания. В числе участников – правительство, команда Нацбанка и других банков, работающих на территории Беларуси. Всего – порядка 250 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В числе основных задач для финансового сектора – усиление банковской системы в поддержке экономики, внедрение цифровых технологий и укрепление информационной безопасности. В целом, как отмечают специалисты, ситуация стабильная. Но этого мало. С докладом выступил глава Нацбанка Роман Головченко. В этой должности он с марта 2025 года.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Романа Александровича, как модно сейчас говорить, толкового менеджера, опытного человека я решил использовать в банковской сфере, чтобы он реализовал то, о чем он всегда говорил. Он всегда накатывал на Национальный банк: ну почему, ну вот такие, не всякие. Редко хвалил. Ну вот, пожалуйста, давайте, Роман Александрович. Получилось, не получилось. Получается, не получается.

Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси:

Побыв полгода в этом мундире, в этой среде, я абсолютно однозначно отвечу на вопрос, что на банковскую систему страна может положиться и рассчитывать.

Александр Лукашенко:

Я должен сказать, отдать должное и прежнему руководителю Национального банка. Никто Каллаура, как в народе говорят, с работы не снимал. Пришло время, тоже был непростой период. Но единственное, делаю вам замечание, вы больше должны быть вовлечены в экономику.

Роман Головченко:

Очень кратко я обозначу основные реперные точки текущего момента, чтобы было понятно, от чего мы отталкиваемся. Низ моего доклада – это задачи в развитие задач, которые поставил глава государства, а конкретно – как мы их будем реализовывать в следующей пятилетке.

Александр Лукашенко:

Записываем.

Роман Головченко:

На что нацелена банковская система в перспективе? Прежде всего, это укрепление своей роли в качестве главного источника финансового обеспечения развития экономики страны и гаранта макроэкономической сбалансированности. Основные задачи и индикаторы развития финансового сектора уже вошли в проект программы социально-экономического развития страны до 2030 года.