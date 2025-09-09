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Головченко: на банковскую систему страна может положиться и рассчитывать!

09 сентября 2025 13:38
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Главный показатель работы банковско-финансового сектора – рост экономики. Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе большого совещания. В числе участников – правительство, команда Нацбанка и других банков, работающих на территории Беларуси. Всего – порядка 250 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Головченко: на банковскую систему страна может положиться и рассчитывать!-2

В числе основных задач для финансового сектора – усиление банковской системы в поддержке экономики, внедрение цифровых технологий и укрепление информационной безопасности. В целом, как отмечают специалисты, ситуация стабильная. Но этого мало. С докладом выступил глава Нацбанка Роман Головченко. В этой должности он с марта 2025 года. 

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Головченко: на банковскую систему страна может положиться и рассчитывать!-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Романа Александровича, как модно сейчас говорить, толкового менеджера, опытного человека я решил использовать в банковской сфере, чтобы он реализовал то, о чем он всегда говорил. Он всегда накатывал на Национальный банк: ну почему, ну вот такие, не всякие. Редко хвалил. Ну вот, пожалуйста, давайте, Роман Александрович. Получилось, не получилось. Получается, не получается. 

Головченко: на банковскую систему страна может положиться и рассчитывать!-6

Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси:
Побыв полгода в этом мундире, в этой среде, я абсолютно однозначно отвечу на вопрос, что на банковскую систему страна может положиться и рассчитывать. 

Александр Лукашенко:
Я должен сказать, отдать должное и прежнему руководителю Национального банка. Никто Каллаура, как в народе говорят, с работы не снимал. Пришло время, тоже был непростой период. Но единственное, делаю вам замечание, вы больше должны быть вовлечены в экономику.

Роман Головченко:
Очень кратко я обозначу основные реперные точки текущего момента, чтобы было понятно, от чего мы отталкиваемся. Низ моего доклада – это задачи в развитие задач, которые поставил глава государства, а конкретно – как мы их будем реализовывать в следующей пятилетке. 

Александр Лукашенко:
Записываем. 

Роман Головченко:
На что нацелена банковская система в перспективе? Прежде всего, это укрепление своей роли в качестве главного источника финансового обеспечения развития экономики страны и гаранта макроэкономической сбалансированности. Основные задачи и индикаторы развития финансового сектора уже вошли в проект программы социально-экономического развития страны до 2030 года.

Головченко: на банковскую систему страна может положиться и рассчитывать!-8

Отдельно разговор шел о цифровизации банковского сектора. Например, необходимо обеспечить работу технологии мгновенных платежей: удобства и для людей, и для бизнеса. Также банкам следует внедрять технологии на основе искусственного интеллекта, подчеркнул Президент. Это повысит эффективность внутренних процессов и позволит перераспределить специалистов для решения более сложных задач. 

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Также в ходе совещания коснулись вопросов развития криптовалюты. Этот рынок, акцентировал Президент, требует прозрачности и разумного контроля. Все поручения даны, но действовать нужно быстро – подытожил глава государства.

# Роман Головченко # Национальный банк Республики Беларусь # Александр Лукашенко # Экономика

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