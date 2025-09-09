Президент обсудил создание криптобанка в Беларуси

Ситуация в денежно-кредитной сфере и на валютном рынке страны не вызывает опасений. Это подчеркнул Александр Лукашенко на большом совещании с банковским сектором. Во Дворец Независимости пригласили команду Национального банка, а также других банков, которые работают на территории страны, финансовых экспертов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Буквально на прошлой неделе у главы государства собирались по поводу расширения применения цифровых знаков. Криптовалюта сегодня стала альтернативным способом расчетов, инвестиций. И учитывая, что восемь лет назад мы первыми в мире стали на путь законодательного регулирования взаимоотношений в этой сфере, сейчас самое время сделать следующий шаг. Главе государства предложили создать криптобанк, но есть нюансы. Их Президент просит обсудить со всеми компетентными людьми и прямо в Универсальном зале Дворца Независимости демонстрирует, как это может быть. Лукашенко: мы должны четко определить задачи госорганов и ПВТ в сфере криптотехнологий.

– Кстати, принятые решения по цифре, по крипте и прочее, соответствуют тому, что вы предлагали, или нет?

– Я предметно не владею пока ситуацией, какие решения были приняты, но, по крайней мере, то, что я видел из средств массовой информации, соответствует.

– Письмо сейчас у премьер-министра. Я попрошу тогда конечный вариант. Мы там два целых указа вырабатываем.

– Пока первый, второй попозже, как и договорились.

– Так что вы свое мнение выскажите, притом откровенно. Если не захотите высказать – напишите, передайте. Но мы, в принципе, же поддержали все его позиции, которые он излагал.

– Указ будет однозначным, и всех, кто задействован в этой теме, мы привлечем.

– Да, но вы сделайте так, как лучше. Ну а сейчас, может, с твоей точки зрения, опытного человека, недостатки какие-то есть, на которые надо обратить внимание? Выйдешь после совещания и будешь думать: ну чего я там просидел 2-3 часа и ничего не услышал толкового? Даже не услышал. Не то, что решения какие-то, а нам же и решения надо принять.