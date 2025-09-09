Президент обсудил создание криптобанка в Беларуси
Ситуация в денежно-кредитной сфере и на валютном рынке страны не вызывает опасений. Это подчеркнул Александр Лукашенко на большом совещании с банковским сектором. Во Дворец Независимости пригласили команду Национального банка, а также других банков, которые работают на территории страны, финансовых экспертов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Буквально на прошлой неделе у главы государства собирались по поводу расширения применения цифровых знаков. Криптовалюта сегодня стала альтернативным способом расчетов, инвестиций. И учитывая, что восемь лет назад мы первыми в мире стали на путь законодательного регулирования взаимоотношений в этой сфере, сейчас самое время сделать следующий шаг.
Главе государства предложили создать криптобанк, но есть нюансы. Их Президент просит обсудить со всеми компетентными людьми и прямо в Универсальном зале Дворца Независимости демонстрирует, как это может быть.
Лукашенко: мы должны четко определить задачи госорганов и ПВТ в сфере криптотехнологий.
– Кстати, принятые решения по цифре, по крипте и прочее, соответствуют тому, что вы предлагали, или нет?
– Я предметно не владею пока ситуацией, какие решения были приняты, но, по крайней мере, то, что я видел из средств массовой информации, соответствует.
– Письмо сейчас у премьер-министра. Я попрошу тогда конечный вариант. Мы там два целых указа вырабатываем.
– Пока первый, второй попозже, как и договорились.
– Так что вы свое мнение выскажите, притом откровенно. Если не захотите высказать – напишите, передайте. Но мы, в принципе, же поддержали все его позиции, которые он излагал.
– Указ будет однозначным, и всех, кто задействован в этой теме, мы привлечем.
– Да, но вы сделайте так, как лучше. Ну а сейчас, может, с твоей точки зрения, опытного человека, недостатки какие-то есть, на которые надо обратить внимание? Выйдешь после совещания и будешь думать: ну чего я там просидел 2-3 часа и ничего не услышал толкового? Даже не услышал. Не то, что решения какие-то, а нам же и решения надо принять.
– На самом деле, я думаю, мы много чего толкового увидели и услышали. Очень важна позиция главы государства, как вы видите место и роль банковской системы Республики Беларусь, ожидание регулятора, как он видит ближайшие пять лет развития банковского сектора. Поэтому, я думаю, все это требует серьезного осмысления.
– Он хоть правильно видит, регулятор этот?
– Очевидно, что правильно. Тем более это ответ на те вызовы, с которыми мы сталкиваемся ежедневно. Вызовы действительно нешуточные. К сожалению, простых решений нет. Действительно нужна консолидация, нужна последовательность действий. Это правда. Воля.
– Но когда нет простых решений, это же интересно. Творчество можете проявить свое. Чего бояться? Рассчитывать на то, что будет проще, не приходится. И все чаще придется включать, как ты раньше говорил, работая в правительстве, ручной режим управления. Никуда от этого не денешься. Поэтому собрались, думал, вы сейчас два-три вопроса ребром поставите, которые нужно решать не какими-то проектами, законами и прочее, а надо немедленно решать. Слава богу, что диктатура, есть кому решать и желание есть решать. Но вы же ничего не говорите – значит, все хорошо.
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