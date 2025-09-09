Головченко рассказал об атаке на банковскую систему Беларуси в 2020 году

Ситуация в денежно-кредитной сфере и на валютном рынке страны не вызывает опасений. Это подчеркнул Александр Лукашенко на большом совещании с банковским сектором. Во Дворец Независимости пригласили команду Национального банка, а также других банков, которые работают на территории страны, финансовых экспертов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многолюдно было утром во Дворце Независимости. Эти люди ответственны за стабильность в стране, как позже скажет Президент.

Они не носят ни погон, ни оружия, но обладают необходимым инструментарием, чтобы удерживать работу финансовой системы страны всем санкциям, волнениям и колебаниям вопреки. А их за последние 5 лет было немало.

Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси:

Мы были свидетелями вместе с вами в 2020 году, Президент об этом упоминал, таргетированная атака была именно на банковскую систему. И мне, наверное, надолго останутся в памяти те дни и ночи, которые мы вместе, кстати, с Национальным банком проводили в здании Дома правительства, чтобы найти эффективный и адекватный ответ. Результатом чего стало то, что устояла не только наша политическая система, но и, самое главное, выстояла экономика. Подробности.

Сегодня в таком широком составе Президент решил пообщаться с сотрудниками банковского сектора. Уж слишком много изменений произошло.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Направляя свежие силы в Национальный банк, премьер-министром же долго не поработаешь. Там не просто горячая сковородка. Там иногда в нынешней ситуации как в аду. Поэтому не отдыхать, я его предупредил: имей в виду (направляя в Национальный банк), это не на отдых, а чтобы мобилизовать умных людей и помочь премьер-министру и правительству двигать экономику. Без вас невозможно.