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9-классница спасла тонущего ребёнка! Рассказываем историю, которая произошла в Дятловском районе

09 сентября 2025 18:01
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Герой нашего времени. В нужном месте и в нужное время оказалась 9-классница одной из школ Дятловского района. Виктория Куницкая проходила рядом с озером, когда услышала крики о помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Не растерялась, в одиночку достала из воды тонущего ребенка и оказала первую медицинскую помощь. Совсем юная девушка в экстренной ситуации действовала смело, решительно и уверенно. 

С отважной школьницей познакомилась Алена Жиборт.

9-классница спасла тонущего ребёнка! Рассказываем историю, которая произошла в Дятловском районе-2

Виктория Куницкая, учащаяся Козловщинской средней школы:
Я увидела, как девочка тонет, барахтается в воде, моя первая мысль была немедленно броситься к ней на помощь.

9-классница спасла тонущего ребёнка! Рассказываем историю, которая произошла в Дятловском районе-4

Один из последних летних дней. Озеро Банское в городском поселке Козловщина. Услышав крики о помощи, не раздумывая ни секунды, 9-классница Виктория Куницкая бросилась в воду. В считаные минуты девушка помогла выбраться на берег тонувшей 9-летней Даше, которая, прогуливаясь вдоль водоема, случайно оступилась.

9-классница спасла тонущего ребёнка! Рассказываем историю, которая произошла в Дятловском районе-6

Жанна Скрундь, мама Даши:
Я работаю в автомагазине, у меня рейсы такие, что связь очень плохая, то тянет, то не тянет. Мне послышалось, что мой ребенок, моя Даша утонула, ее достали из воды у меня земля ушла из-под ног. Потом сразу же перезвонили моему водителю и сказали, о том, что все хорошо.

9-классница спасла тонущего ребёнка! Рассказываем историю, которая произошла в Дятловском районе-8

Это история со счастливым концом. Трагедии удалось избежать. Даша чувствует себя хорошо, ходит в школу, гуляет с друзьями и в ближайшее время планирует научиться плавать.

Жанна Скрундь:
Вика – молодец, умничка, герой, она ангелочек, ангел-хранитель моей дочки.

В родном поселке Вику характеризуют как скромную и спокойную девушку. В экстренной ситуации она не растерялась, действовала смело, решительно и уверенно.

9-классница спасла тонущего ребёнка! Рассказываем историю, которая произошла в Дятловском районе-10

Виктория Куницкая:
У меня есть старший брат, он работает в МЧС, он учил меня плавать, я свои навыки отрабатывала уже в школе на уроках плавания, когда мы ездили в бассейн с нашим учителем по физкультуре. Навыкам спасения человека и первой помощи нас учили в школе на уроках ОБЖ. 

Далее смотрите в видео

# Спасение

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