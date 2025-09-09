9-классница спасла тонущего ребёнка! Рассказываем историю, которая произошла в Дятловском районе

Герой нашего времени. В нужном месте и в нужное время оказалась 9-классница одной из школ Дятловского района. Виктория Куницкая проходила рядом с озером, когда услышала крики о помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не растерялась, в одиночку достала из воды тонущего ребенка и оказала первую медицинскую помощь. Совсем юная девушка в экстренной ситуации действовала смело, решительно и уверенно. С отважной школьницей познакомилась Алена Жиборт.

Виктория Куницкая, учащаяся Козловщинской средней школы:

Я увидела, как девочка тонет, барахтается в воде, моя первая мысль была немедленно броситься к ней на помощь.

Один из последних летних дней. Озеро Банское в городском поселке Козловщина. Услышав крики о помощи, не раздумывая ни секунды, 9-классница Виктория Куницкая бросилась в воду. В считаные минуты девушка помогла выбраться на берег тонувшей 9-летней Даше, которая, прогуливаясь вдоль водоема, случайно оступилась.

Жанна Скрундь, мама Даши:

Я работаю в автомагазине, у меня рейсы такие, что связь очень плохая, то тянет, то не тянет. Мне послышалось, что мой ребенок, моя Даша утонула, ее достали из воды – у меня земля ушла из-под ног. Потом сразу же перезвонили моему водителю и сказали, о том, что все хорошо.

Это история со счастливым концом. Трагедии удалось избежать. Даша чувствует себя хорошо, ходит в школу, гуляет с друзьями и в ближайшее время планирует научиться плавать. Жанна Скрундь:

Вика – молодец, умничка, герой, она ангелочек, ангел-хранитель моей дочки. В родном поселке Вику характеризуют как скромную и спокойную девушку. В экстренной ситуации она не растерялась, действовала смело, решительно и уверенно.