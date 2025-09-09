Первую лошадь она спасла! Белоруска рассказала, как создала собственный конный клуб

На этом ранчо красивые скакуны всегда рады гостям. Фермерские владения принадлежат Юлии Шпилевской. Когда-то собственный конный клуб для любительницы лошадей казался лишь далекой мечтой. Но желанию суждено было сбыться, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Юлия Шпилевская, владелец конного клуба:

С самого детства я занималась коном спортом. Я кандидат в мастера спорта по выездке. Я, конечно, всегда мечтала, что у меня будет много лошадок и своя конюшня. Так случилось, что я там спасла первую лошадку, на которой выступала. Ее там хотели уже списать. Так у меня появилась первая лошадка, потом вторая, третья. Я тогда подумала, если уже у меня столько лошадей, почему бы не придумать для них какое-то место, где бы они жили.

Думать долго не пришлось, совсем случайно Юлия приметила живописную территорию. На просторном участке можно было спокойно пастись лошадям весь световой день. Условия максимально приближены к естественным.