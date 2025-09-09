Первую лошадь она спасла! Белоруска рассказала, как создала собственный конный клуб
На этом ранчо красивые скакуны всегда рады гостям. Фермерские владения принадлежат Юлии Шпилевской. Когда-то собственный конный клуб для любительницы лошадей казался лишь далекой мечтой. Но желанию суждено было сбыться, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.
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Юлия Шпилевская, владелец конного клуба:
С самого детства я занималась коном спортом. Я кандидат в мастера спорта по выездке. Я, конечно, всегда мечтала, что у меня будет много лошадок и своя конюшня. Так случилось, что я там спасла первую лошадку, на которой выступала. Ее там хотели уже списать. Так у меня появилась первая лошадка, потом вторая, третья. Я тогда подумала, если уже у меня столько лошадей, почему бы не придумать для них какое-то место, где бы они жили.
Думать долго не пришлось, совсем случайно Юлия приметила живописную территорию. На просторном участке можно было спокойно пастись лошадям весь световой день. Условия максимально приближены к естественным.
Каждый день желающих поконтактировать с гордыми красавцами много. Отдыхают на ранчо от будничной суеты не только дети, но и взрослые. Всего 40 минут в день – и настроение мгновенно улучшается, а стресс и тревогу как рукой снимает.
Действительно, нередко взаимодействие детей с лошадьми – это не просто приятное времяпрепровождение, а часть лечения. Иппотерапия – это метод реабилитации, при котором верховая езда и общение с лошадьми улучшает физическое, психическое и эмоциональное здоровье человека.
Светлана Яцкевич, исполняющая обязанности заведующего реабилитационным отделением Минского городского центра медицинской реабилитации детей с психоневрологическими заболеваниями:
Данная методика основана на биомеханическом и психологическом воздействиях. Так, движения лошади, особенно при ходьбе, передаются ее всаднику, заставляя его мышцы двигаться в особом ритме, что способствует улучшению координации, равновесию, укрепляет мышечную силу, а также улучшает гибкость человека. Общение с лошадьми и верховая езда приносит много положительных эмоций.
Подробности в видео.