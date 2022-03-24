Главный вопрос к белорусскому спорту – где результат? Вот что ответили Лукашенко на совещании по итогам Олимпиады

Новости Беларуси. Главный вопрос к белорусскому спорту – где результат? Об этом Александр Лукашенко спросил профильных чиновников и тренеров на совещании по итогам зимней Олимпиады в Пекине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Разговор получился достаточно жестким и эмоциональным. Другого ожидать не стоило. Прошедшие соревнования стали одними из худших в истории страны. И это на фоне колоссальной поддержки государства и огромных финансовых вливаний в развитие профессионального спорта. Пришло время задаваться вопросом не «чего не хватает?», а «где результат?» Именно он сегодня чаще других и звучал во Дворце Независимости. Александр Лукашенко выслушал все мнения и поделился своим как главы государства, как спортсмена и как обычного белорусского болельщика. Алена Сырова продолжит.

Этого разговора ждали и спортивные функционеры, и журналисты, и болельщики. Почти все были уверены: разбор пролетов мимо пьедесталов в Пекине на высшем уровне состоится в первые же дни после закрытия далеко не лучших по результатам для белорусов Олимпийских игр. Но не тут то было. Спортсмены и их тренеры даже уже успели рассказать о своих достижениях, их отсутствии в СМИ, а Президент страны публично оценку не давал, предпочитая взаимодействовать с юными спортсменами и изучая лично уровень их подготовки во время соревнований по лыжам и биатлону среди подростков. В тех же Раубичах вместе с любителями спорта участвовал в «Минской лыжне», заодно оценивая положение дел на крупнейшей тренировочной площадке. И только после этого, спустя месяц после закрытия Олимпиады, когда эмоции улеглись, но осадочек остался, в Большом зале Дворца Независимости собрал профессионалов на разговор. Из деталей: Александр Лукашенко к ответственным за результат вышел в сером галстуке, похоже, характеризующем такое же неяркое выступление наших спортсменов в Пекине.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В данном случае я не хотел бы говорить об идеологической составляющей. Это очень важно, особенно сейчас. Я просто хотел бы как человек практичный услышать ответ на главный вопрос. Мы сделали все для того, чтобы спортсменам можно было достойно выступать, подготовиться. Создали условия. И это недешево обошлось нашему государству. Что в результате? Пожалуйста, министр спорта, доложите, куда пошли деньги, как вы ответили на заботу государства, что в результате получили, ну, наверное, основываясь на главном критерии – итогах выступления на зимних Олимпийских играх в Пекине. Без самоотчетов. По существу, перед началом Олимпиады спортивное руководство страны высказывало амбициозные планы: белорусы завоюют от 5 до 10 наград. В результате два серебра. У фристайлистки Гуськовой и биатлониста Смольского. И если раньше такие результаты списывали на нехватку чего-либо (то денег, то материальной базы), то сегодня на первом месте другая причина. ​«При чем здесь давление?» Лукашенко жестко разобрал выступление белорусских спортсменов на ОИ.

Не только у министра, но и у каждого из специалистов, которые озвучивали сегодня свое видение, Президент спрашивал одно и тоже: «Чего не хватает?» Учитывая, сколько государство уже сделало, остаются лишь такие ответы на этот вопрос. Читайте здесь. Молодой тренер молодой сборной по конькобежному спорту Сергей Минин озвучил куда более масштабные предложения по развитию инфраструктуры. Но Президент тверд: не та ситуация, чтобы строить дворцы, если есть достаточная база. В конце концов, Беларусь – компактная страна. И в тот же Минск спокойно могут добраться те, кому необходим простор. Опыт развития хоккея показал: профессиональная площадка чуть ли не в каждой деревеньке – далеко не залог суперрезультатов. Президент Беларуси: «Вы стали вообще безобразно играть в хоккей. Чего не хватает?» Подробности тут.

Тут, конечно, трудно не согласиться, тенденция, мягко говоря, удручает. Но ложка меда в этой бочке дегтя все же есть: на Олимпийских играх практически все спортсмены если не улучшили, то хотя бы не снизили личные показатели. Специалисты говорят, физически атлеты были полностью готовы, возможно, свою роль сыграл психологический фактор. Хотя трудно представить, что может выбить из колеи людей, которые каждый день преодолевают себя на тренировках и с самого детства идут к Олимпийскому золоту. Трудно поспорить: не только в спорте, но и в других сферах жизни не всегда побеждает тот, кто сильнее, но тот, кто крепче духом. И кому, как не спортсменам, быть в этом примером. А в последнее время мы не то что опускаем руки, мы просто даже не боремся за свое. Лукашенко: «Наши ребята-инвалиды перед кем провинились? Тишина. А вы должны гвалтом кричать, во все колокола бить». Читайте здесь.