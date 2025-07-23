Беларусь и Россию, по мнению Запада, надо давно превратить в пепел – Карнаухов

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с гостем обсудим политическую ситуацию вокруг Беларуси и России и взаимоотношения с Трампом. В эфире политолог и ведущий на «Соловьев LIVE» Сергей Карнаухов.
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с гостем обсудим политическую ситуацию вокруг Беларуси и России и взаимоотношения с Трампом. В эфире политолог и ведущий на «Соловьев LIVE» Сергей Карнаухов.
Сергей Карнаухов, политолог и ведущий на «Соловьев LIVE»:
Совершенно неважно, что скажет Александр Григорьевич Лукашенко или Владимир Владимирович Путин. Никого это не волнует. Их уже приговорили. Они, по их мнению, должны быть уничтожены. Нас с вами давно надо превратить в пепел. И они это делают сейчас. И делают все возможное, чтобы вплотную подойти к ядерному обмену. Для этого развязывается напряженность с Европой. Для этого устраивается блокада вокруг Калининградской области. Потому что они понимают прекрасно, что это очень хороший повод начать войну с Россией и кинуть туда, в это пекло, всю Восточную Европу. И поэтому на прошлой неделе президент Польши вдруг ни с того ни с сего засуетился, забегал, говорит: вы знаете, что это вы решили, что ваши, что дороги Польши и аэропорт Жешув – это ваше – НАТО он говорит. Это наше, польское, мы вот возьмем и скажем вам: нет. На него, на эту чушь даже НАТОвцы отвечать не стали, потому что это полная чушь, никого не волнует. В Польше никакой президент, никакой премьер, никакие лидеры партии «Свобода и справедливость». Их уже нет. И поэтому все готовится к войне. И поэтому в этой связи у нас с вами, я думаю, времени не так и много для того, чтобы по-серьезному пересобрать все, что внутри наших государств.
Мне кажется, что сейчас наш Президент Владимир Владимирович Путин стиснул зубы. Я не представляю, как ему это тяжело делать, потому что он этого не объясняет. Представляете, вы делаете, тебя не понимают, а ты знаешь, что ты прав, потому что в будущем все оценят. Это вот так делается. И Президент делает все, чтобы стереть с лица земли нацистскую Украину. Нравится это или не нравится кому-то, неважно, но мы должны понимать, пока будет хоть один метр серой территории у границ России и Беларуси, хотя бы один метр, оттуда будут идти атаки на наши страны. Поэтому наш президент делает все, чтобы этого не было. Но вопрос другой. Мы это делаем, но хорошо понимаем, Григорий, что очень скоро наличие серой территории не будет единственным условием для атаки на государство. Они вдруг поняли, что ничего страшного, нанесет Россия удар по Польше. Ну что такого-то? Ну сожгут Польшу, сожгут Румынию, сожгут часть Германии, мы же нападем на Россию, а это главное, а нас-то больше. Там Япония готовится, Филиппины, Австралия. Там огромный объем вообще ВПК в Южной Корее развернулся. То есть они готовятся. Тяжелейшее время.