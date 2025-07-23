Беларусь и Россию, по мнению Запада, надо давно превратить в пепел – Карнаухов

Сергей Карнаухов, политолог и ведущий на «Соловьев LIVE»:

Совершенно неважно, что скажет Александр Григорьевич Лукашенко или Владимир Владимирович Путин. Никого это не волнует. Их уже приговорили. Они, по их мнению, должны быть уничтожены. Нас с вами давно надо превратить в пепел. И они это делают сейчас. И делают все возможное, чтобы вплотную подойти к ядерному обмену. Для этого развязывается напряженность с Европой. Для этого устраивается блокада вокруг Калининградской области. Потому что они понимают прекрасно, что это очень хороший повод начать войну с Россией и кинуть туда, в это пекло, всю Восточную Европу. И поэтому на прошлой неделе президент Польши вдруг ни с того ни с сего засуетился, забегал, говорит: вы знаете, что это вы решили, что ваши, что дороги Польши и аэропорт Жешув – это ваше – НАТО он говорит. Это наше, польское, мы вот возьмем и скажем вам: нет. На него, на эту чушь даже НАТОвцы отвечать не стали, потому что это полная чушь, никого не волнует. В Польше никакой президент, никакой премьер, никакие лидеры партии «Свобода и справедливость». Их уже нет. И поэтому все готовится к войне. И поэтому в этой связи у нас с вами, я думаю, времени не так и много для того, чтобы по-серьезному пересобрать все, что внутри наших государств.