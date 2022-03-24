Президент Беларуси: «Вы стали вообще безобразно играть в хоккей. Чего не хватает?»

Александр Лукашенко:

Мы вложили колоссальные деньги, люди хотят видеть своих героев. Что тут говорить про этот хоккей? Это отвратительная игра! Нет духа такого. Вот посмотрите на латышей. Там-то их всего занимается спортом 20 человек, еще 5 откуда-то добирают, едут и молотят на всю катушку всех. И не потому, что они хорошо играют технически, у них дух есть. Они приехали бороться за страну. А у нас гимна не знают спортсмены. Еще раз повторяю: каждый спортсмен должен быть патриотом. Почему он не боится выйти на улицу с гербом белорусским? Потому что он гражданин нашей страны. Скажут и так далее. Он послушал, отмахнулся и пошел дальше. Потому что он настоящий. А если у кого-то коленки дрожат, то не надо, надо сейчас уходить, уходите. Сами уйдете – будет нормально. Если мы вас вычислим, сядете в тюрьму. Вы же знаете, законы приняли жестокие. Их вон хватает – от международных шпионов, целая кодла даже в нашей Украине там, мы же их видели, 12 человек. Ездите, смотрите, нет, надо было шпионить и пакостить Беларуси. Вот сейчас выкинули, знаете, украинских этих подкрышников, которые сидели под дипломатическим прикрытием.

Лукашенко: мы тут сейчас умный вид во Дворце Независимости сделаем, вы мне опять тут лапшу повесите – подробнее здесь.