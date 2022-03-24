«Давайте, мужики, засучивайте рукава и начинайте работать». Лукашенко подвёл итог собрания со спортсменами

Новости Беларуси. Главный вопрос к белорусскому спорту – где результат? Об этом Александр Лукашенко спросил профильных чиновников и тренеров на совещании по итогам зимней Олимпиады в Пекине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Давайте, мужики, засучивайте рукава и начинайте работать. Вот весь итог. Я думаю, что вы хотели собраться, пожалуйста, собирайтесь сегодня, коль собрали людей, вице-губернаторы здесь, и думайте, как вы будете работать. Имейте в виду, я не шутил. Всего доброго.

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