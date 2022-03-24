«При чём здесь давление?» Лукашенко жёстко разобрал выступление белорусских спортсменов на ОИ

Новости Беларуси. Главный вопрос к белорусскому спорту – где результат? Об этом Александр Лукашенко спросил профильных чиновников и тренеров на совещании по итогам зимней Олимпиады в Пекине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Большом зале Дворца Независимости серьезный разговор с руководством Национального олимпийского комитета, спортивными функционерами, областной вертикалью – всего 55 человек.

Центральный вопрос от главы государства – почему при немалых вложениях, наличии необходимой инфраструктуры и поддержке страны спортивные результаты такие скромные? На Олимпийских играх в Пекине белорусы завоевали лишь две серебряные медали. При этом Александр Лукашенко подчеркнул очевидную тенденцию к сокращению наших побед. Итоги Игр 2014 года – шесть медалей, 2018-го – три. Нынешние результаты вызывают одни вопросы. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы сделали все для того, чтобы спортсменам можно было достойно выступать, подготовиться. Создали условия. И это недешево обошлось нашему государству. Что в результате? Пожалуйста, министр спорта, доложите, куда пошли деньги, как вы ответили на заботу государства? Что в результате получили?

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:

Уважаемый Александр Григорьевич, уважаемые участники совещания! Хочу отметить, что подготовка и участие наших спортсменов на различного рода соревнованиях, в последние годы особенно, проходили в условиях порой беспрецедентного давления на весь белорусский спорт – на Национальный олимпийский комитет, спортивные организации, спортсменов, тренеров, чиновников от спорта. Александр Лукашенко:

Сергей Михайлович, на любое действие есть такое же противодействие. Вы учили физику, среднюю школу заканчивали. Поэтому не надо говорить на кого кто давит. Давят все и давят на всех. Это не причина. А спортсмены и военные на то и существуют: как надавил, так и получил. Вот что вы получили от этого давления? Сергей Ковальчук:

Мы столкнулись с новой, может быть, забытой старой формой провоцирования. Но мы выдержали стойко все эти удары, насколько было возможно в этих условиях. Высоко и гордо несли флаг нашей страны на всех международных стартах и соревнованиях. Но, к сожалению, не все наши спортсмены и тренеры оказались готовы к этому воздействию.

Александр Лукашенко:

Вы опять за свое! Давили, передавили, готовы, не готовы. Ну скажите, лыжные гонки – кто вас так надавил, что вы практически, поехав туда со спортсменами, ни в одном виде не участвовали? Ну, расскажите, кто вас так надавил? Сергей Ковальчук:

По лыжным гонкам я остановлюсь подробно. Не поехали даже две наши спортсменки, которые должны были – ковид, именно по лыжным гонкам. Александр Лукашенко:

Мне не надо ваши объяснения по поводу того, кто туда поехал, кто не поехал. Я спрашиваю: кто надавил так, что мы не смогли принять участие в этих лыжных гонках? Я уже не говорю о медалях и так далее. На Россию не меньше давили, особенно на лыжников. И результат? Сергей Ковальчук:

У них лучше, конечно. Александр Лукашенко:

Лучше? Как лучше, о чем вы говорите? Вам и не снилось так! Вы никогда в жизни такого уровня не достигнете. Они фактически завоевали больше всех медалей. Вот вам и давление. А вы? Сергей Ковальчук:

К сожалению, у нас база в лыжных гонках еще...

Александр Лукашенко:

Я вам задаю, Сергей Михайлович, этот вопрос потому, чтобы убедиться: вы просто в реалиях мыслите или у вас штамп в голове – вот, на нас давили, еще чего-то, поэтому мы ничего не сделали? При чем здесь давление? Давление – это к лучшему: когда давят, тогда ты выступаешь лучше. Сергей Ковальчук:

В реалиях, но у нас на данном этапе пока нет спортсменов тех, которые способны… Александр Лукашенко:

Так при чем здесь давление?