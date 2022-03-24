«Вы думаете, я опять буду с автоматом впереди бегать? Нет, ребята. Хотите иметь страну – за неё надо цепляться зубами»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Никогда вы не будете независимыми, никогда, и вам это не надо. И вас будут делить, и вы будете всегда такими. Потому что у вас духа не хватает. А дух – это на спортивных площадках. Что, у нас не такие ребята? Такие. Вы просто бездельники. Бездельники вместе с тренерами своими. Имейте в виду, страна, вся Европа в тяжелейшей ситуации. Вот спичка – и все вспыхнет. Поэтому нам надо в этой ситуации каждому на своем месте собраться и выдать результат. Вы же видите, очумевшие эти поляки, они уже предлагают (этого пригласили из-за океана и ему начинают пичкать [речь о президенте США Джо Байдене – прим. ред.]): давайте создадим миротворческие силы тысяч 100 и введем через Львов в Украину. Вы понимаете, что это третья мировая война. И вы что, думаете, мы в стороне останемся беленькими и пушистенькими? Нас просто сапогом растопчут с вашим таким характером, мы даже не успеем пискнуть! Или вы думаете, я опять буду с автоматом впереди бегать? Нет, ребята. Хотите иметь страну – за нее надо цепляться зубами и держаться. Лучше без автомата. Поэтому ситуация очень серьезная, очень напряженная. И мы это должны видеть и понимать.

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