Карнаухов объяснил, почему общества РФ и РБ стали потребительскими: у вас были БЧБшники, а у нас «навальнята»

Григорий Азаренок, СТВ: Что тут настроиться на эту волну судьбоносного сознания, что не будет больше мира потребления, конца истории, развлекухи и прочего. И Запад это активно делает. А мы не отстаем здесь? Я прошу прощения, я сразу закину, вот здесь, мне кажется, очень показательно неадекватная реакция на некоторые ваши эфиры, когда вы говорите, казалось бы, о бытовых вещах, о том, что да, мужчина там военнослужащий, и женщина должна всегда входить в это положение и тоже служить ему.

Сергей Карнаухов, политолог и ведущий на «Соловьев LIVE»:

У нас в обществе после того, как у вас БЧБшники бегали, эти полоумные, которых почему-то еще всех… Вы могли показать пример: вам надо не расстрел, а виселицу вводить, потому что люди, которые посягнули на интересы государства, они не должны расстреливаться, их надо вешать на площадях, чтобы все этот позор видели, эту мерзкую позорную смерть. Вот это было бы профилактически правильно для всех тех, кто посягнул на интересы Беларуси, а мы потихонечку этот пример взяли, рано или поздно.

Значит, почему эти все проявления есть внутри нашего общества, потому что у вас были БЧБшники, у нас «навальнята». И так получилось, для меня это удивительно, мы никуда от них не избавились, они ушли в латентную часть. И вот когда есть возможность показать свои гримасы, они выползают и что-то там пытаются говорить. Вот так в данном случае феминисткам не понравилось, что молодая девушка, муж которой не может слышать детский крик, и во время эфира мы разобрались, почему, оказывается, потому что когда он шел на штурм, он был командиром штурмовой группы, по ним попали, у него все ребята получили смертельные ранения, они когда умирали, молодые пацаны, кто плакал, кто как, уходили просто как дети малые. И он говорит, я ползал между ними и каждого из них проводил, и я выжил единственный. И после этого, когда я слышу детский крик, я вспоминаю каждого из них и задаю вопрос, вот так вслух Богу задаю вопрос, а почему они погибли, а я остался жив? И когда он это рассказал на экране, я ей сказал: и ты его вот за это готова бросить? Это возможно? Я говорю, за что? Ты должна помочь ему, ты должна постараться послужить так, чтобы поддержать этого человека. Знаете, в этом разбираться никто не захочет. Почему? Потому что всем на все, как правило, плевать на все наше с вами ценное, на все то, что для нас с вами имеет важное значение.