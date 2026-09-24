Новости по тегу #Антон Смольский

В заключительный день чемпионата Беларуси по летнему биатлону участники определили лучших в масс-старте.
В первый соревновательный день чемпионата Беларуси значился спринт – гонка на 10 километров у мужчин с двумя огневыми рубежами.
Порадовать зрителей и заодно подготовиться к новому сезону взялись и звезды биатлона. Испытать себя они решили на дистанции «Олимпик», в ходе которой спортсменам пришлось преодолеть 56,5 километров.
Кузница кадров воспитала именитых белорусских спортсменов и сегодня по их стопам идут боле 90 юношей и девушек. Сейчас ребята готовятся республиканской детско-юношеской спартакиаде по биатлону
«Кричали мое имя, я слышал это еще далеко до того, как я подъеду. Очень круто».
Лучшей из белорусок стала Анна Сола, которая допустила три осечки на стрельбище и расположилась в итоге на 12 месте. Елена Кулак стала 17.
В связи с неблагоприятными погодными условиями в Ханты-Мансийске организаторы приняли решение об изменении соревновательной программы.
Белорус допустил по одному промаху на двух рубежах из положения лежа, но обе стойки прошел со 100 % результатом и пересек финишную черту вторым.
Программу чемпионата Беларуси по летнему биатлону в Раубичах завершат гонки с массовым стартом.
Стартовый городок Смольский покинул третьим. Однако по ходу дистанции сумел опередить всех конкурентов. Залог успеха – быстрая скорость и точная стрельба.
6 сентября турнир продолжится. В расписании одиночные эстафеты.
В числе лауреатов были и наши спортсмены.
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