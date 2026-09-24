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Новости по тегу #Антон Смольский

Антон и Динара Смольские – чемпионы Беларуси по летнему биатлону
24 сентября 2026 19:00

Антон и Динара Смольские – чемпионы Беларуси по летнему биатлону

Национальный чемпионат по летнему биатлону стартовал в Раубичах – каким был 1-й день
23 сентября 2026 17:48

Национальный чемпионат по летнему биатлону стартовал в Раубичах – каким был 1-й день

Для спорта нет границ! Пообщались с первыми финишерами Международного Минского триатлона
26 июля 2026 10:45

Для спорта нет границ! Пообщались с первыми финишерами Международного Минского триатлона

Впереди – международные старты! Юных чемпионов по биатлону готовят в Копыльской ДЮСШ
18 февраля 2026 14:05

Впереди – международные старты! Юных чемпионов по биатлону готовят в Копыльской ДЮСШ

«Это один из самых непростых кругов». Смольский – о бронзе в спринте Кубка Содружества
23 января 2026 20:46

«Это один из самых непростых кругов». Смольский – о бронзе в спринте Кубка Содружества

Победителем на третьем этапе Кубка Содружества по биатлону стал Антон Смольский
20 декабря 2025 18:33

Победителем на третьем этапе Кубка Содружества по биатлону стал Антон Смольский

Мужской спринт на Кубке России по биатлону перенесли на 29 ноября
28 ноября 2025 17:44

Мужской спринт на Кубке России по биатлону перенесли на 29 ноября

Смольский стал серебряным призёром Кубка Международной лиги клубного биатлона
22 ноября 2025 19:19

Смольский стал серебряным призёром Кубка Международной лиги клубного биатлона

Супруги Смольские выиграли спринтерские гонки на ЧБ по летнему биатлону
23 сентября 2025 17:26

Супруги Смольские выиграли спринтерские гонки на ЧБ по летнему биатлону

Лукашенко поздравил биатлониста Смольского с победой в гонке преследования на Кубке Содружества
07 сентября 2025 13:37

Лукашенко поздравил биатлониста Смольского с победой в гонке преследования на Кубке Содружества

Смольский выиграл бронзу спринтерской гонки Кубка Содружества по биатлону
05 сентября 2025 11:33

Смольский выиграл бронзу спринтерской гонки Кубка Содружества по биатлону

Церемония награждения победителей и призёров биатлонного сезона состоялась в Москве
14 мая 2025 19:32

Церемония награждения победителей и призёров биатлонного сезона состоялась в Москве