Лукашенко: мы тут сейчас умный вид во Дворце Независимости сделаем, вы мне опять тут лапшу повесите

Новости Беларуси. Главный вопрос к белорусскому спорту – где результат? Об этом Александр Лукашенко спросил профильных чиновников и тренеров на совещании по итогам зимней Олимпиады в Пекине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пришло время не задаваться вопросом, чего не хватает, а где результат. Именно он сегодня чаще других и звучал во Дворце Независимости. Александр Лукашенко выслушал все мнения и поделился своим, как главы государства, как спортсмена и как обычного белорусского болельщика.
Алена Сырова продолжит.
К прессингу из вне добавим ковид. В тех же лыжах – наши главные медальные надежды в гонках даже не участвовали – заболели коронавирусом. Команда фристайлистов не смогла прилететь вовремя и упустила возможность лишний раз потренироваться из-за странно положительных проб во время пересадки в Финляндии. Некоторые спортсмены плохо восстановились после дважды перенесенной инфекции и, конечно, не обошлось без типичных проблем из разряда нехватки специалистов и смены поколений в командах. Министр спорта уверяет – выводы сделаны, системных ошибок при подготовке атлетов не допускали, а результат обязательно будет. Все виды спорта, в которых мы выступаем условно разделили на три группы. Для каждой разработают свой план.
Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:
И общими усилиями стоящие перед отраслью все задачи будут выполнены.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ну ничего нового по сравнению с тем, что было до вас. Да и у вас из года в год. Все знаете, все сделали, что не сделали – сделаете и будет выполнено. Вот последние ваши слова. В том, что я долго работаю Президентом много недостатков, наверное, но есть и плюсы: я помню все эти обещания. Я вам построил конькобежный стадион. И еще до вас пятеро, и вы шестой, клялись, божились точно так, копия. Вы, наверное, доклад переписали этот у них.
Сергей Ковальчук:
Никак нет.
Александр Лукашенко:
Они мне божились, клялись, что и по велоспорту, и по конькобежному спорту у нас будет результат. Где этот результат? Где динамика положительная? Где прогресс? Вот что мне надо. Я как экономист понимаю так: сегодня так было, завтра движемся вперед. У нас сколько, пять золотых медалей было?
Сергей Ковальчук:
Три.
Александр Лукашенко:
При Домрачевой, когда она выиграла, сколько было?
Сергей Ковальчук:
А это в Сочи, там было шесть.
Александр Лукашенко:
Шесть, три, две. Завтра будет ноль. Вот ваша тенденция. А вы мне тут рассказываете: что-то вы проанализировали, что-то сделали. А мы вот тут вот сейчас умный вид во Дворце Независимости сделаем. Вы мне опять тут лапшу повесите. Четыре года пройдет – все так и останется.
Лукашенко: «Наши ребята-инвалиды перед кем провинились? Тишина. А вы должны гвалтом кричать, во все колокола бить» – подробнее здесь.