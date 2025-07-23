5 медалей завоевали белорусы в третий день олимпийского фестиваля в Скопье – есть золото

В Скопье набирает обороты Европейский юношеский олимпийский фестиваль. Алина Нестерович принесла нашей команде второе золото мультифорума, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруске не было равных в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в формате соло. В финале наша спортсменка уверенно превзошла соперницу из Испании Глорию Санчез с результатом 10:5. Это уже вторая личная награда нашей девушки на турнире – в ее активе также есть серебро. Благодаря столь успешному выступлению Нестерович второй на континенте квалифицировалась на Европейские игры 2027 года.

Алина Нестерович, победительница Европейского юношеского олимпийского фестиваля:

Мы обе волновались на огневом рубеже, у обеих ручки и ножки тряслись. Мы стояли, понимая, что один выстрел – и может поменяться все. Это такой вид спорта, где ты не можешь предсказать.

В аналогичном виде программы Юрий Кравцов стал бронзовым призером мультифорума. В решающую стадию наш спортсмен вышел с третьего места в группе. А в противостоянии за награду белорус оказался точнее представителя Сербии Уроша Гайича – 10:7. Отметим, в этой дисциплине Юрий становился третьим на юношеском чемпионате Европы и Кубке мира. Юрий Кравцов, бронзовый призер Европейского юношеского олимпийского фестиваля:

Конечно, волнение присутствует. Но задача стрелка – это волнение отбросить на задний план и сделать максимум, чтобы завоевать медаль. Очень тяжело при такой температуре работать, но надо выходить из этой ситуации, адаптироваться. На то это и опыт, и соревнования, каждый выезд. Когда мы приехали под эмблемой Национального олимпийского комитета, то намного теплее стали отношения. Нас начали узнавать, знакомиться, здороваться с нами, поздравлять нас больше.

В турнире пловцов Никита Лях принес белорусской команде серебро! В финальный заплыв на 100-метровке вольным стилем земляк пробился только с восьмым временем. Однако сегодня он смог улучшить свой результат, преодолев дистанцию за 52 секунды 18 сотых и финишировал вторым.